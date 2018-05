Die Zweifel an Manuel Neuers WM-Teilnahme wachsen. Er selbst verstärkt die Sorgen durch seine Aussagen: "Ich denke wirklich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit und von Therapie zu Therapie", sagte er jüngst: "Es gibt keine Prognose." Damit setzt sich das Drama um den 32-Jährigen fort. Ob die Geschichte ein Happy End hat, ist ungewiss. Aus dem Drama kann eine Tragödie werden.

Wichtig für den Bayern-Keeper ist die Gewissheit, dass Bundestrainer Joachim Löw auf ihn baut, solange es möglich ist. "Wir haben uns immer ausgetauscht. Ich habe auch einen engen Draht zu Andreas Köpke. Sie sind bestens informiert", sagte Neuer bei der Trikotpräsentation der Bayern vage. Sollte Neuer sich nach seinem dritten Mittelfußbruch fit melden, wird er am Trainingslager in Südtirol der Nationlelf ab dem 23 Mai teilnehmen. Da werden Löw und das Trainerteam Neuer genauer in Augenschein nehmen.



Im Pokalfinale wird Sven Ulreich im Tor erwartet

Für den FC Bayern wird der Torwart in dieser Saison wohl nicht mehr im Tor stehen. "Tatsache ist, dass Manuel am Samstag beim letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart noch nicht im Kader stehen wird. Für das Pokalfinale ist die Entscheidung hingegen noch offen", sagte Trainer Jupp Heynckes laut Vereinsmitteilung. Der Münchner Coach hatte zuletzt noch einen Neuer-Einsatz in dieser Saison angekündigt. Das Pokalfinale am 19. Mai gegen Eintracht Frankfurt ist die letzte Chance dafür. Aber niemand rechnet ernsthaft mit einem Einsatz der eigentlichen Nummer eins.



Für Neuer steht viel auf dem Spiel. Im fortgeschrittenen Alter von 32 Jahren weiß Neuer, dass eine Fehleinschätzung seiner Fitness schwerwiegende Folgen für seinen linken Problemfuß haben könnte. Möglicherweise könnte eine neue Verletzung die Laufbahn verkürzen oder schlimmstenfalls vorzeitig beenden. Es ist Neuer deutlich anzumerken, dass bei ihm viel Skepsis mitschwingt.

Jogi Löw wird Manuel Neuer erst einmal nominieren

Löw nominiert den Kader am 15. Mai. Für den Bundestrainer ist ein Neuer-Comeback vor der Nominierung keine Bedingung. "Dass er spielen muss, da gibt es keine Deadline", sagte Teammanager Oliver Bierhoff.



Am 2. Juni könnte Neuer im vorletzten Testspiel vor der WM in Klagenfurt gegen Österreich ein Comeback im DFB-Tor feiern. Sechs Tage später steht eine Partie gegen Saudi-Arabien in Leverkusen an. Ohne Spielpraxis wäre aber auch für den Welttorhüter selbst ein WM-Kaltstart am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko kaum vorstellbar.



Löw könnte zunächst auch mit vier Torhütern ins WM-Trainingslager reisen. Neben Neuer sind der gesetzte Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) sowie Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) und Bernd Leno (Bayer Leverkusen) die Kandidaten. Eine WM-Rolle als Nummer zwei schließt Neuer nicht aus, auch wenn sie schwer vorstellbar scheint.