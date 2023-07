von Eugen Epp Marcel Sabitzer wechselt vom FC Bayern zu Borussia Dortmund. Nichts Ungewöhnliches – würde sich der Fußballer auf Instagram nicht verhalten wie ein Teenager mit Liebeskummer.

Als Marcel Sabitzer vor zwei Jahren von RB Leipzig zum Konkurrenten nach München wechselte, postete er auf seinem Instagram-Account ein Foto aus Kindertagen. Es zeigte den Fußballer als kleinen Jungen vor dem Weihnachtsbaum im Trikot seines neuen Vereins, Daumen nach oben.

"Schon als Kind war mein Bayern-Trikot mein großer Stolz, jedes Jahr zu Weihnachten bekam ich ein neues", erzählte der Mittelfeldspieler in seinem ersten Interview nach dem Transfer zum Rekordmeister. Er sei als Kind "immer im Bayern-Trikot rumgelaufen". Das tat er zumindest in 54 Pflichtspielen auch als Erwachsener. Bei Sabitzer schien die stereotypische Geschichte, schon als kleiner Bub in der Bettwäsche des Vereins geschlafen zu haben, zu stimmen. Doch damit ist jetzt Schluss, die große Liebe aus Kindertagen hat ein Ende – inklusive großem Trennungsdrama auf Social Media.

Marcel Sabitzer löscht Instagram-Fotos aus seiner Bayern-Zeit

Sabitzer nämlich ist unzufrieden bei seinem Lieblingsverein und will weg. Zuletzt war er an Manchester United ausgeliehen, in München gibt es für ihn wohl keine sportliche Zukunft. Wie es um sein Verhältnis zum FC Bayern aussieht, das lässt ein Blick auf den Instagram-Account des Österreichers erahnen. Dort hat er nämlich zumindest vorübergehend alle Bilder aus seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister gelöscht. Ein radikaler Schnitt, wie man ihn vor allem von Trennungen zwischen Liebespaaren kennt. Da geht es dann meistens um verletzte Gefühle – die Vermutung liegt nahe, dass der Fall Sabitzer ähnlich gelagert sein könnte.

Auf alle Fälle aber ist das Verhalten des Fußballers reichlich ungewöhnlich in einem Geschäft, in dem es meistens nicht mehr als ein Achselzucken hervorruft, wenn ein Spieler den Verein wechselt. Es gehört eben dazu. Auch Sabitzer hat sich nach der Löschaktion eines Besseren besonnen und zumindest drei Bilder aus seiner Münchner Zeit wiederhergestellt – darunter das Kinderfoto im FCB-Trikot. Die Fotos von seinen früheren Stationen RB Salzburg und RB Leipzig sowie der Leihe zu Manchester United blieben übrigens unberührt.

Die nächste Station in Sabitzers Karriere ist der Bayern-Jäger Nummer eins: Der 29-Jährige wechselt zu Borussia Dortmund. Der BVB vermeldete den Transfer offiziell am Montagabend. Die Ablöse soll laut Medienberichten bei 20 Millionen Euro liegen. Und sicherlich wird bald auch auf Sabitzers Instagram-Account ein Bild des Österreichers in Schwarz-Gelb auftauchen.

Quellen: Marcel Sabitzer auf Instagram / Borussia Dortmund