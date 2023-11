von Tim Schulze Marie-Louise Eta wird als erste Frau zu einem Trainerteam in der Fußball-Bundesliga gehören. Bei Union Berlin ist sie als Assistentin von Interimscoach Marco Grote für das Profi-Team verantwortlich. Wie lange, ist offen.

Marie-Louise Eta hat schon jetzt Geschichte geschrieben. Die gebürtige Dresdnerin, 32 Jahre alt, ist die erste Frau auf einer Trainerbank in der Fußball-Bundesliga der Männer. Sie sitzt dort als Assistentin von Marco Grote, der als Interimscoach beim 1. FC Union Berlin vorerst den Job des zurückgetretenen Urs Fischer übernimmt.

"Es ist keine bewusste Entscheidung für eine Frau als Co-Trainerin. Ich finde auch, das würde diese Entscheidung schon fast wieder diskreditieren. Sie ist für mich eine ausgebildete Fußballlehrerin", sagte Präsident Dirk Zingler. "Ich betrachte sie ganz genau so, ob sie eine Frau oder ein Mann ist. Es war eine Entscheidung für eine Fußballlehrerin, die im Team arbeitet."

Dauer des Engagements bei Union Berlin ist offen

Wie lang das Engagement gehen wird, ist offen. Aktuell ist Länderspiel-Pause, das nächste Bundesliga-Spiel bestreiten die Eisernen am 25. November gegen den FC Augsburg. Gut möglich, dass die Klub-Führung bis dahin einen Nachfolger für den überaus erfolgreichen Fischer gefunden hat und Grote und Eta wieder zur U19 zurückkehren, die sie bislang trainiert haben. In Berlin zirkulieren Namen wie der des früheren Frankfurter Trainers Oliver Glasner oder des kürzlich in Mainz zurückgetretenen Bo Svensson.

Genauso ist es möglich, dass Eta und Grote länger in ihrem neuen Job bleiben. Die Trainersuche sei ein "sorgfältiger Prozess", den man ohne Zeitdruck angehen wolle, sagte Zingler.

Für Eta, die als Marie-Louise Bagehorn geboren wurde, wird zunächst einmal ein Traum wahr, an dessen Verwirklichung sie hart gearbeitet hat. Im Winter 2022 sagte sie dem Fußball-Fachmagazin "kicker", sie könne sich vieles gut vorstellen: "Irgendwann eine Jugend-Nationalmannschaft zu übernehmen, als Co-Trainerin in den Männer-Profiligen zu arbeiten, einen Frauen-Bundesligisten zu coachen, genauso U-17- oder U-19-Jungs." Einige ihrer Ziele hat sie bereits erreicht.

Mit 13 zog es Marie-Louise Eta nach Potsdam

Schon mit 13 verließ sie ihre Heimat Dresden Richtung Potsdam. Dort durchlief sie die Jugendabteilungen beim 1. FFC Turbine Potsdam und stieg 2008 in die erste Mannschaft auf. Nach einer Zwischenstation beim Hamburger SV, spielte sie für vier Jahre bei Werder Bremen und schaffte den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Mit 26 Jahren wechselte sie die Seiten und begann ihre Trainerausbildung bei der männlichen U15 von Werder. Später gehörte sie verschiedenen Trainerstäben von DFB-Nachwuchsteams an.

Ende Februar 2022 ergatterte sie einen Platz im Pro-Lizenz-Kurs des DFB. Neben Hansi Flicks ehemaligem Assistenten Danny Röhl drückte sie die Schulbank. Vor dem Eignungstest hatte sie gewaltig unter Stress gestanden: "Ich bin den ganzen Tag mit einem Puls von gefühlt 300 rumgelaufen und habe mich ziemlich unter Druck gesetzt, weil ich mich natürlich von meiner besten Seite zeigen wollte und es einige Herausforderungen gab. Das war ein intensiver Tag und ein schönes Gefühls-Chaos."

Ein Gefühls-Chaos dürfte allein diese Woche im Hause Eta ausgelöst haben. Erst am Montag hatte sich der Regionalligist Weiche Flensburg nach einem ernüchternden Saison-Start von Benjamin Eta getrennt. Zwei Tage später steht dessen Frau Marie-Louise in den Schlagzeilen.

Quellen: DPA, "transfermarkt.de"