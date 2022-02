Mario Basler wird Trainer in der Kreisliga C - Verlorene Wette als Auslöser

Mario Basler wurde Europameister und mehrfach Deutscher Meister - künftig steht der Ex-Nationalspieler nun in der Kreisliga an der Seitenlinie.

Der frühere deutsche Nationalspieler Mario Basler wird ab kommenden Dienstag für eineinhalb Jahre den Kreisligisten SC Türkgücü Osnabrück trainieren. Das bestätigte Samet Sakinmaz, Sportdirektor des Klubs aus der Kreisliga C, dem kicker.

"Die Jungs freuen sich, von Basler können sie noch viel lernen", so Sakinmaz. Anlass für das Engagement Baslers bei Türkgücü ist ein verlorenes Squash-Match des Europameisters von 1996 gegen einen Freund, der Mitglied bei dem Osnabrücker Verein ist. Der Wetteinsatz lautete zuvor nämlich, dass Basler neuer Trainer bei Türkgücü wird, sollte er das Spiel verlieren.

Mario Basler soll Türkgücü Osnabrück zum Aufstieg führen

Basler, dessen Lebensmittelpunkt inzwischen in Osnabrück liegt, hält nun also Wort. Das Ziel unter dem ehemaligen Bayern-Star ist der Aufstieg in die Bezirksliga, in der Kreisliga C rangiert Türkgücü derzeit aussichtsreich auf Platz zwei.

Der bisherige Trainer Ali Ucar soll laut Sportdirektor Sakinmaz indes fortan als "rechte Hand" Baslers fungieren.

Basler hatte in seiner Profi-Laufbahn, die er 2004 beendete, insgesamt 262 Bundesligaspiele für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und den FC Bayern absolviert. Zudem stand der frühere Mittelfeldspieler 30-mal für die DFB-Elf auf dem Platz.

Als Trainer war der heute 53-Jährige bis dato unter anderem für Jahn Regensburg, Eintracht Trier, Wacker Burghausen und Rot-Weiß Oberhausen aktiv. Zuletzt coachte Basler von Oktober bis Dezember 2017 den Verbandsligisten Rot-Weiss Frankfurt.