Mark Flekken verlängert in Freiburg: "Hat alles, was moderne Torhüter auszeichnet"

Mark Flekken bleibt dem SC Freiburg treu: Der Stammkeeper hat seinen Vertrag im Breisgau verlängert!

Seit vier Jahren trägt Mark Flekken nun schon das Trikot des SCF - und so wie es aussieht, werden noch viele weitere hinzukommen. Der Europa-League-Teilnehmer teilte mit, dass man sich mit dem Niederländer auf ein neues Arbeitspapier geeinigt hat. Über die neue Laufzeit wurde allerdings Stillschweigen vereinbart.

"Mark hat sich nach seinem verletzungsbedingten Rückschlag vor zwei Jahren super zurückgekämpft, ist ein großer Rückhalt für uns und steht zurecht im Elftal-Kader - dies alles in relativ kurzer Zeit, das verbindet. Mark hat alles, was einen modernen Torhüter auszeichnet. Der Ball ist, ob in seinen Händen oder an seinen Füßen, immer sein Freund. Wir freuen uns, mit ihm als Sportler und Persönlichkeit weiterarbeiten zu können", schwärmte Sportdirektor Klemens Hartenbach.

Flekken ergänzte, dass die Entwicklung in Freiburg "für das Team und mich persönlich mehr als positiv" sei. "Ich fühle mich beim Sport-Club am richtigen Ort und bin stolz auf das, was wir bisher zusammen erreicht haben. Mit harter Arbeit will ich weiter weit kommen."

