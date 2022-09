Marktwert vs. Ablöse: Diese Klubs haben in den letzten 10 Jahren zu viel für Neuzugänge bezahlt

CIES Studie Marktwert vs. Ablöse: Diese Klubs haben in den letzten 10 Jahren zu viel für Neuzugänge bezahlt. Die Top 10 der Ablöse-Verschwender im Überblick.

Das CIES Football Observatory führt immer wieder Studien zur Profi-Fußballwelt durch. Die neusten Recherchen haben sich den Transferausgaben der Klubs aus den Top 5 Ligen Europas gewidmet. Welche Vereine aus der Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A und Ligue 1 haben zu viel für ihre Neuzugänge bezahlt, wenn man Ablöse und Marktwert der Spieler miteinander vergleicht. Verglichen wurde der Transfer-Zeitraum der letzten zehn Jahre.

Als Beispiel: Wird Spieler XY für eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro verpflichtet, sein Marktwert aber nur auf 60 Millionen Euro beziffert, lag die Investition 40 Millionen Euro über dem geschätzten Wert. Diese Summe fließt dann in die Bewertung ein.

Nicht sonderlich überraschend steht Manchester United in dieser Liste an der Spitze. In den Top 10 befindet sich auch ein Klub aus der Bundesliga.

In die Liste kamen nur Vereine mit mindestens zehn Transfers mit Ablöse seit Juli 2012. Die Auslösung von Ausstiegs- oder Kaufoptionklauseln wurden nicht berücksichtig.

10. BVB

bewertete Transfers: 28

bezahlte Ablöse: 550 Mio. €

Marktwert der Neuzugänge: 473 Mio. €

Zu viel gezahlt: 77 Mio. € (16%)

9. FC Everton

bewertete Transfers: 29

bezahlte Ablöse: 747 Mio. €

Marktwert der Neuzugänge: 650 Mio. €

Zu viel gezahlt: 97 Mio. € (15%)

8. Stade Rennes

bewertete Transfers: 33

bezahlte Ablöse: 369 Mio. €

Marktwert der Neuzugänge: 255 Mio. €

Zu viel gezahlt: 114 Mio. € (45%)

7. Arsenal

bewertete Transfers: 33

bezahlte Ablöse: 980 Mio. €

Marktwert der Neuzugänge: 851 Mio. €

Zu viel gezahlt: 129 Mio. € (15%)

6. Chelsea

bewertete Transfers: 36

bezahlte Ablöse: 1,334 Mrd. €

Marktwert der Neuzugänge: 1,119 Mrd. €

Zu viel gezahlt: 135 Mio. € (11%)

5. Real Madrid

bewertete Transfers: 19

bezahlte Ablöse: 833 Mio. €

Marktwert der Neuzugänge: 685 Mio. €

Zu viel gezahlt: 148 Mio. € (22%)

4. Aston Villa

bewertete Transfers: 44

bezahlte Ablöse: 577 Mio. €

Marktwert der Neuzugänge: 428 Mio. €

Zu viel gezahlt: 149 Mio. € (35%)

3. PSG

bewertete Transfers: 31

bezahlte Ablöse: 1,010 Mrd. €

Marktwert der Neuzugänge: 848 Mio. €

Zu viel gezahlt: 162 Mio. € (19%)

2. Juventus

bewertete Transfers: 36

bezahlte Ablöse: 1,031 Mrd. €

Marktwert der Neuzugänge: 797 Mio. €

Zu viel gezahlt: 234 Mio. € (29%)

1. Manchester United

bewertete Transfers: 33

bezahlte Ablöse: 1,594 Mrd. €

Marktwert der Neuzugänge: 1,356 Mrd. €

Zu viel gezahlt: 238 Mio. € (18%)

Hier gehts zur vollständigen Liste der Studie von CIES

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Marktwert vs. Ablöse: Diese Klubs haben in den letzten 10 Jahren zu viel für Neuzugänge bezahlt veröffentlicht.