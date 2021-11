Wegen eines mutmaßlich gefälschten Impfpasses hat Werder-Trainer Markus Anfang seinen Job quittiert. Neue Aussagen der Ermittler deuten darauf hin: Die Ungereimtheiten scheinen kein Zufall zu sein.

Im Fall der Impfpass-Affäre von Ex-Werder-Bremen-Trainer Markus Anfang hat sich nun die Staatsanwaltschaft geäußert. Offenbar gehen die Ermittler davon aus, dass das Dokument tatsächlich gefälscht ist. Die "Bild"-Zeitung zitiert den zuständigen Oberstaatsanwalt Frank Passade mit den Worten: "Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, die für das Impfzentrum Köln zuständig ist, hat uns mitgeteilt, dass die Personalien des Herrn Anfang nicht im EDV-System vorhanden sind. Das heißt, er wurde nicht in Köln geimpft. Auch die Chargen-Nummer, die in seinem Impfbuch steht, wurde nie in dem Impfzentrum verimpft. Der Tatverdacht, dass es sich um eine Fälschung handelt, hat sich erhärtet."

Unstimmigkeiten bei Ort und Zeit

Zudem gebe es zeitliche Unstimmigkeiten bei den Impfterminen. So soll Anfang laut der "Bild" seinen ersten Termin im April in Köln gehabt haben, allerdings habe er sich damals als Trainer des Zweitligisten Darmstadt 98 in Würzburg aufgehalten. Auch bei der zweiten Impfung passen Zeit und Ort nicht zu den Daten eines Trainingslagers in Tirol, wo er mit seinem neuen Klub aufgeschlagen war – das berichtet wiederum Deichstube.de, ein Werder-Bremen-Blog.

Die Hintergründe der Impfpass-Affäre waren bislang weitgehend ungeklärt. Die "Bild" hatte zuvor berichtet, Werder Bremen habe erst nach Vertragsunterschrift im Juni erfahren, dass sein neuer Trainer nicht geimpft sei. Clubboss Filbry zufolge habe es "nachvollziehbare Gründe" sowie Gespräche dazu gegeben. Ende August hätte Anfang die Bremer dann über seine Impfung informiert und dabei auch einen digitalen Impfpass vorgelegt, so das Blatt weiter. Ex-Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge sagte in der Sendung "Sky90“": "Ich habe gehört, dass Anfang schon zu Darmstädter Zeiten dem Thema Impfen kritisch gegenübergestanden sei."

Das SVW-Newsportal "Deichstube" berichtet unter Berufung auf "zuverlässige Quellen", dass es im Laufe des Sommers auch Ungereimtheiten bezüglich einer Kurzzeit-Quarantäne in Frankfurt und der Nachverfolgung durch die Behörden gegeben habe. Laut "Deichstube" seien die widersprüchlichen Angaben dem Gesundheitsamt aufgefallen, das dann am Donnerstag Strafanzeige gegen Markus Anfang gestellt habe.

Der Rücktritt von Markus Anfang hatte am Wochenende die Liga erschüttert. Grund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen eines mutmaßlich gefälschten Impfpasses. Am Freitagabend wurde die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss im Bremer Weserstadion vorstellig. Da Anfang kooperierte und seinen offenbar nicht korrekten Impfausweis und weitere Unterlagen aushändigte, kam es nicht zu weiteren Durchsuchungen. Anfang habe dann seine Schlüsse gezogen", so Filbry. Doch eine Verfehlung hat der 47-Jährige bislang nicht eingeräumt.

Ablöse an Darmstadt gezahlt

"Die Akte Markus Anfang ist für uns geschlossen", sagt Werder-Bremen-Geschäftsführer Klaus Filbry. Der Klubboss hatte sich am Rande der Partie gegen Schalke 04 über die Impfpass-Affäre des Ex-Trainers geäußert und wenig Zweifel daran gelassen, dass die Vereinsführung die Vorwürfe gegen Anfang für berechtigt hält: Wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens wollte Filbry zwar "keine Vorverurteilung" abgeben, dennoch stand die Trennung vom Coach ganz klar im Vordergrund: "Die Indizienlage war sehr klar. Deshalb haben wir uns natürlich mit arbeitsrechtlichen Schritten auseinandergesetzt." Konkret sei es um die Instrumente Beurlaubung und Verdachtskündigung gegangen. "Eventuell hätten wir sie auch angewendet."

Anfang war erst im Sommer an die Weser gekommen und sollte bei den Grün-Weißen nach dem ersten Abstieg seit 41 Jahren den Wiederaufbau starten. Doch nun muss sich der Zweitligist einen neuen Chefcoach suchen. Bremens Sportchef Frank Baumann hatte sich vor Saisonbeginn für Anfang stark gemacht und sogar eine Ablösesumme an den Vorgängerverein SV Darmstadt 98 gezahlt.

Quellen: DPA, Bild.de, Deichstube.de

(Der Artikel wurde am Nachmittag um die Aussagen des Oberstaatsanwaltschaft ergänzt, d.Red.)