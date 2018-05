Markus Söder gibt sich gern als leidenschaftlicher Fußball-Fan. Etwa, wenn er die deutsche Nationalmannschaft in voller Schwarz-Rot-Gold-Montur anfeuert, brutal mit dem 1. FC Nürnberg leidet oder - wie viel zu viele Politiker - mit hinkenden Fußball-Vergleichen um sich drischt. Auch am gestrigen Mittwoch hat Bayerns Ministerpräsident bei einem Empfang für den deutschen Fußball-Meister FC Bayern München seine Begeisterung für den Sport im Allgemeinen und den Verein im Besonderen kundgetan: "Wir sind stolz darauf, was Sie in dieser Saison wieder geleistet haben - sensationel", sagte Söder in der bayerischen Staatskanzlei. "Sechsmal hintereinander deutscher Meister kann nur ein Verein, das ist der FC Bayern."



Dann gab es Geschenke. Und was für welche: Söder bekam ein FC-Bayern-Trikot überreicht.

Klar, dass er es sich als leidenschaftlicher Fußball-Fan prompt übergestülpt hat - unklar, warum er es falsch herum angezogen hat.

Ein gefundenes Fressen für die Netzgemeinde, die sich in spöttischen bis amüsierten Tweets einen eigenen Reim auf den verpatzten Trikottausch gemacht hat. Und amüsante Parallelen zu der umstrittenen Kreuz-Initiative Söders zieht.



So reagiert das Netz auf Markus Söders Trikot-Fauxpas

Also, den Lewandowski können sie nun ziehen lassen. #Söder pic.twitter.com/qRlAFBJCfd — Philip Meinhold (@Philip_Meinhold) 10. Mai 2018

Neuer Söder-Erlass: in Bayerns Fußballvereinen tragen die Spieler die Nummern künftig vorne. Hinten haben sie ja das Kreuz: pic.twitter.com/b6UHkLKDep — Günter Klein (@guek62) 10. Mai 2018

Ich: Unbedingt merken! Dieses Jahr nicht wieder derjenige sein, der beim Klassenfoto aussieht wie der totale Vollidiot.

Auch ich: pic.twitter.com/BkBcAb6mcj — ZDF heute-show (@heuteshow) 9. Mai 2018

ab 1 juni kennzeichnungspflicht für christliche fußballer DEUTLICH MIT NUMMER AUCH VORNE danke markus 🙏 pic.twitter.com/03WNg8YrSC — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) 10. Mai 2018

Darf ein Mann, der nicht weiß, wierum man ein Trikot anzieht, ein Bundesland regieren? pic.twitter.com/EbWqn4aIQV — Matthias Kalle (@MatthiasKalle) 10. Mai 2018

Hoeneß, Rummenigge, Heynckes und die Spieler um Kapitän Manuel Neuer, der sich sehr im Hintergrund hielt, trugen sich zum Abschluss der Zeremonie noch ins Gästebuch der Bayerischen Staatsregierung ein und schrieben Autogramme. Am Samstag werden die Bayern in der heimischen Arena nach dem letzten Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart auch wieder die Meisterschale erhalten. Wie jedes Jahr seit 2013.