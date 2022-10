Gegen Mason Greenwood wurde nun offiziell wegen versuchter Vergewaltigung, Nötigung und Körperverletzung Anklage erhoben.

Die Polizei von Greater Manchester hat bestätigt, dass Mason Greenwood wegen versuchter Vergewaltigung, Nötigung sowie Körperverletzung angeklagt wurde.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor bestätigt, dass sie die Anklageerhebung gegen den Stürmer von Manchester United empfohlen hatte.

Greenwood wurde im Januar verhaftet und im Juni auf Kaution freigelassen, wurde aber am Samstagmorgen erneut verhaftet, nachdem er gegen die Auflagen verstoßen hatte.

Die GMP bestätigte am Samstagnachmittag, dass Greenwood nun angeklagt wurde und am Montag vor dem Amtsgericht erscheinen wird.

"Die Polizei von Greater Manchester hat einen 21-jährigen Mann wegen Nötigung, versuchter Vergewaltigung und Angriff auf eine Frau nach Paragraph 47 angeklagt und in Untersuchungshaft genommen", heißt es in einer Erklärung. "Mason Greenwood aus Bowdon wird am Montag, den 17. Oktober 2022, vor dem Manchester & Salford Magistrates Court erscheinen. Er wurde heute (Samstag, 15. Oktober) in der Gegend von Trafford verhaftet."

Janet Potter, die stellvertretende Generalstaatsanwältin für CPS North West, erklärte in einer früheren Stellungnahme: "Spezialisierte Staatsanwälte für Vergewaltigung aus der Abteilung für komplexe Fälle der CPS North West haben die Anklage nach einer Überprüfung der von der Polizei von Greater Manchester erhaltenen Beweismittel genehmigt."

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Mason Greenwood wird wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt veröffentlicht.