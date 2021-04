Nun ist es offiziell: Julian Nagelsmann wird neuer Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister Bayern München. Der 33-Jährige soll als Nachfolger von Hansi Flick einen Fünfjahresvertrag erhalten. Das teilte Bayern München am Dienstag auf seiner Webseite mit. In der Erklärung des Vereins wird Bayern Präsident Herbert Hainer mit den Worten zitiert: "Julian Nagelsmann steht für eine neue Trainergeneration. Trotz seiner jungen Jahre hat er schon eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Julian Nagelsmann an die großartigen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen werden." Der Vertrag von Nagelsmann bei Leipzig lief noch bis zum 30. Juni 2023. Es wird darüber spekuliert, dass die Bayern für den Wechsel von Nagelsmann nach München zwischen 20 und 30 Millionen Euro zahlen müssen. Für die Bundesliga wäre das im Zusammenhang mit einem Trainerwechsel ein neuer Rekord. Nagelsmann war im Sommer 2019 für fünf Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Leipzig gewechselt. Bayern München teilte auch mit, dass der Verein dem Wunsch von Hansi Flick entsprochen habe und dessen Vertrag, der ursprünglich bis zum 30. Juni 2023 lief, zum 30. Juni 2021 auflöst. Unter Flick erlebten die Bayern die erfolgreichste Saison ihrer Vereinsgeschichte. Insgesamt sechs Titel räumten die Münchner ab, darunter war der Gewinn der Champions League. Der 56-Jährige gilt aus Topkandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw.

Der FC Bayern München hat schnell gehandelt: Nachdem Trainer Hansi Flick um Auflösung seines Vertrages zum Saisonende erbeten hat, präsentiert Sportdirektor Salihamidzic im Eiltempo Nachfolger Nagelsmann – eine kluge Lösung, die auch die hohe Ablöse rechtfertigt.

Nach der Verpflichtung von Julian Nagelsmann als neuer Trainer vom FC Bayern München werden alle Fußball-Schlaumeier der Republik sagen: "War ja klar, dass der kommt." Und so ganz unrecht haben sie nicht. Der 33-Jährige ist schließlich seit Jahren als zukünftiger Bayern-Trainer gehandelt worden. Seine Karriere mit den Stationen Hoffenheim und Leipzig war so gesehen eine Art Ausbildung mit dem einen Ziel, irgendwann einen der attraktivsten Trainerjobs im Fußball überhaupt zu ergattern. Und so ist es nun gekommen.

Dass Nagelsmann viel schneller als gedacht Chefcoach an der Säbener Straße wird, hat mit überraschenden Entwicklungen zu tun, die vor Monaten nicht vorhersehbar waren. Genau genommen begann es am 17. November 2020 im spanischen Sevilla. Dort unterlag die deutsche Nationalelf Spanien mit 0:6 Das historische Debakel markierte den Anfang vom Ende Joachim Löws als Bundestrainer, der nach der EM zurücktreten wird.

Mit der Rochade leben alle gut

Schnell wurde Hansi Flick zum Nachfolge-Kandidaten Nummer eins ausgerufen. Der wiederum ließ ebenso zügig durchblicken, dass er mit großer Freude zum DFB zurückkehren würde. Der lange schwelende Konflikt mit Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic trug ein Übriges zu der Entwicklung bei.

So ergab sich eine wundersame Rochade, mit der alle Beteiligten gut leben können. Für die Bayern und Salihamidzic ist die schnelle und geräuschlose Lösung mit Nagelsmann sogar ein Coup. Insbesondere der Sportdirektor hat bewiesen, dass er im Sinne des Vereins zügig intelligente Lösungen findet. Der Manager war von Fans massiv kritisiert und übel beschimpft worden, nachdem der überaus beliebte und erfolgreiche Flick seinen Abschiedswunsch kundgetan hatte.

Auch Nagelsmann wird für Bayern München Titel holen

Mit der Verpflichtung Nagelsmanns dürfte die deftige Kritik schnell verstummen, und der Sportdirektor ist einen Rivalen und Kritiker los. Weitere Nebeneffekt: Wilde Spekulationen über Nachfolge-Kandidaten wird es nicht geben. Die erschöpften Bayern können die Saison in Ruhe zu Ende spielen und Flick darf noch einmal eine deutsche Meisterschaft feiern. Zudem schwächen sie in gewohnter Art den aktuell stärksten Konkurrenten. Denn neben Nagelsmann kommt Innenverteidiger Upamecano nach München. Sportlich macht die Verpflichtung von Nagelsmann ebenfalls Sinn, daran bestehen sowieso keine Zweifel. Nagelsmann wird die Bayern, so darf man vermuten, genauso zu Titeln führen wie seine Vorgänger Flick, Kovac, Guardiola oder Heynckes.

Und der Trainer-Ablöse-Weltrekord von geschätzten 25 Millionen Euro? Die Summe ist in dieser Höhe ungewöhnlich, zumal in knappen Corona-Zeiten. Sie zeigt, wie sehr die Bayern die Fähigkeiten des jungen Trainers einschätzen und welch hohe Bedeutung sie der Verpflichtung beimessen. Einerseits. Andererseits passen sie sich nur an eine neue Entwicklung an. Hochgehandelte Trainer haben sich eine neue Machtposition erarbeitet. Für sie werden immer häufiger Ablösesummen gezahlt, um sie aus Verträgen herauszukaufen. Ein Talent wie Nagelsmann ist überall begehrt. Gladbach kassiert für Marco Rose fünf Millionen Euro vom BVB und zahlt für Adi Hütter siebeneinhalb Millionen Euro an Frankfurt. So gesehen haben die Bayern die Zeichen der Zeit erkannt – und schnell und klug gehandelt.