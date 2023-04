von Thomas Krause Nicht ein Tor hat der FC Bayern München gegen Manchester City aus dem Spiel heraus geschossen. Hört man Thomas Tuchel nach dem Aus in der Champions League zu, traut man seinen Augen und Ohren kaum.

"Wir hatten sie wieder am Haken, noch mehr als in Manchester. Wir haben in 180 Minuten überhaupt nichts bekommen an Mutmacher und Spielglück. Ich bin sehr zufrieden", sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel bei DAZN – nachdem seine Mannschaft mit insgesamt 1:4 gegen Manchester City aus der Champions League geflogen war. "Zwei konnten das Niveau nicht halten: der Platz und der Schiedsrichter. Note sechs von der ersten Minute an", so Tuchel weiter.

Schon nach dem Hinspiel am Dienstag vergangener Woche hatte Tuchel sein Team über den grünen Klee gelobt: "Ich weigere mich, da irgendwie die Leistung schlechtzureden. Ich habe eine sehr, sehr gute Leistung gesehen bis zur 70. Minute. Ich bin hochzufrieden", sagte Tuchel bei Amazon Prime Video – wohlgemerkt nach dem 0:3 in Manchester. "Da war absolut mehr drin, wir hätten viel mehr verdient." Er habe auch seiner Mannschaft gesagt, dass er sich weigere, das Spiel am Ergebnis aufzuhängen, erklärte Tuchel.

Dummerweise gibt es im Fußball keine B-Noten für ein schönes Spiel. Und auch, dass die Bayern in den meisten Spieldaten die überlegene Mannschaft war, fällt nicht ins Gewicht. Was zählt, sind Tore. Und die sprechen eine deutliche Sprache: Trotz zahlreicher Chancen hat der FC Bayern München in mehr als 180 Minuten nur ein Elfmeter-Tor gegen Manchester City geschossen.

Ja, der Schiedsrichter hat im Rückspiel eine diskutable Leistung abgeliefert. Ja, mit dem Rasen hatten die Spieler so ihre Probleme. Aber dass Tuchel sich nun hinstellt und die Schwächen seiner Mannschaft nicht anspricht, zeigt vor allem: Aktuell sind die Bayern nur im Schönreden titelreif. Auf Thomas Tuchel kommt Arbeit zu. Aber das weiß er wahrscheinlich längst – egal, was er vor Mikrofonen sagt.

