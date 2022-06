Memphis Depay will beim FC Barcelona bleiben: "Fühlt sich wie mein Zuhause an"

Hinter Memphis Depay liegt eine schwierige erste Saison beim FC Barcelona. Ein vorzeitiger Abschied kommt für den Niederländer aber nicht infrage.

Stürmer Memphis Depay verschwendet trotz einer zum Teil unbefriedigenden Saison keine Gedanken an einen Abgang vom FC Barcelona. Stattdessen will der 28-Jährige in der kommenden Saison noch einmal angreifen. "Es fühlt sich wie mein Zuhause an. Ich freue mich schon, zurückzukommen", sagte Depay dem niederländischen TV-Sender NOS am Rande der Länderspiele mit der Elftal.

Unter Trainer Ronald Koeman gehörte Depay zu Saisonbeginn zu den Stammspielern, unter dessen Nachfolger Xavi änderte sich das jedoch. Für den früheren Angreifer von Olympique Lyon und Manchester United lag das aber nicht am Trainerwechsel.

Memphis Depay: Bester Liga-Torschütze des FC Barcelona

"Ich bin nicht in Ungnade gefallen. Ich habe mich im dümmsten Moment verletzt, und als ich zurückkam, waren da drei neue Spieler und das Team hat gewonnen", sagte Depay und verwies damit auf Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang und Adama Traore, die alle im Januar zum FC Barcelona wechselten.

Danach kam Depay meist nur noch zu Jokereinsätzen, dennoch beendete er die Saison mit zwölf Ligatreffern und damit als bester Torschütze des Klubs in diesem Wettbewerb. "Ob es eine schwierige Zeit war? Sicher. Aber ich habe hart trainiert, meinen Mund gehalten und gezeigt, dass ich besser bin", zeigte er sich selbstbewusst. Auf die Nachfrage, ob er bleiben will, antwortete er ohne Zögern: "Ja!"

Depays Vertrag läuft noch bis Sommer 2023. Aufgrund seiner schwierigen Situation in Barcelona wurde er in jüngerer Vergangenheit unter anderem mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht.