Megastar Lionel Messi hat von einem Arbeitgeber Paris Saint-Germain offenbar eine eine harte Strafe aufgebrummt bekommen. Berichten zufolge sperrt der Klub den Argentinier für zwei Wochen.

Harter Schlag für den Weltmeister: Medienberichten zufolge hat Paris Saint-Germain seinen Superstar Lionel Messi vereinsintern für zwei Wochen suspendiert. Nach Angaben des in der Regel gut informierten Senders RMC und des Sportmagazins "L'Équipe" ist eine nicht abgesprochene Reise der Grund. RMC schrieb, dass Messi im Rahmen seiner Tätigkeit als Tourismus-Botschafter nach Saudi-Arabien gereist war. Messi selbst setzte vor wenigen Tagen einen Werbe-Post bei Instagram ab, in dem er schrieb, er liebe es die "unerwarteten Wunder" Saudi Arabien zu erkunden, wann immer er kann.

Messi erhält während der Suspendierung kein Gehalt von PSG

Die Suspendierung gelte mit sofortiger Wirkung. Den Berichten zufolge darf Fußball-Weltmeister Messi damit weder an Spielen noch am Training teilnehmen. Auch soll er in den zwei Wochen kein Gehalt bekommen.

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Weltmeisters nach Saudi-Arabien gegeben, wo bereits Dauerkonkurrent Cristiano Ronaldo bei Al-Nasr spielt. Im Gespräch ist, dass Al-Hilal Messi ein Angebot gemacht haben soll. Der Post heizte die Spekulationen unter den Fans wieder an. Der Vertrag des Argentiniers in Frankreich endet am 30. Juni 2023. Auch über eine Rückkehr zum FC Barcelona wird spekuliert. Am Sonntag bei der 1:3 (1:2)-Niederlage gegen den FC Lorient hatte Messi noch für PSG gespielt.

Vor dem Anpfiff im König Fahd Stadion begrüßen sich die beiden ewigen Rivalen freundlich am Mittelkreis. Schön sei es gewesen, alte Freunde zu treffen, schreibt Ronaldo später auf Instagram.

