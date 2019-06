Über die Hochzeit Mesut Özils mit seiner Verlobten, der Schauspielerin Amine Gülse, war bislang nicht viel bekannt - außer dass sie am Freitag in Istanbul stattfindet und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu Gast ist - möglicherweise. CNN Turk meldete, dass die Feier im Luxushotel "Four Season" direkt am Bosporus steigt. Angeblich sollen 300 Gäste kommen.

Am Donnerstagabend haben Özil und Gülse offenbar die Henna-Nacht gefeiert, so heißt der türkische Polterabend. Die Braut postete auf ihrem Instgram-Account Aufnahmen von dem Fest. Ein Video zeigt, wie das Brautpaar gemeinsam einen traditionellen Tanz aufführt. Amine Gülse trägt ein festliches, rotgoldenes Kleid, rote Handschuhe und eine große Krone, der Bräutigam kommt bescheiden in einem schlichten, dunklen Anzug daher.

Das Brautpaar strahlt über das ganze Gesicht

Der sonst so elegante Fußballer wirkt ein wenig zurückhaltend in seinen Bewegungen, strahlt aber genau wie seine Braut über das ganze Gesicht. Ein weiteres Video zeigt das Paar, wie es offenbar zu einem späteren Zeitpunkt neben anderen Gästen zu türkischem Pop tanzt. Auf einem Foto ist die frühere Miss Turkey zu sehen, wie sie auf einem goldenen und reich dekorierten Sofa sitzt (oder thront).

Neben dem Pomp und Festivitäten zeigen sich Özil und seine Braut bei ihrer Hochzeit von ihrer sozialen Seite. Am Donnerstagabend gaben sie auf Instgaram bekannt, dass sie sich statt Hochzeitgeschenken Spenden an Big Shoe wünschen. Der Verein aus Deutschland organisiert weltweit Operationen für Kinder, die sich medizinische Hilfe normalerweise nicht leisten können. Zu den Unterstützern zählen laut Big Shoe auch Philipp Lahm, Antonio Rüdiger und Paul Pogba.

Ein Dankeschön vom Roten Halbmond

Neben dem Aufruf für Big Shoe wurde am Freitag bekannt, dass das Paar dem Roten Halbmond eine Spende zukommen ließ, um Mahlzeiten für 16.000 Bedürftige zu finanzieren. Der Chef von Türk Kizilay, Kerem Kinik, bedankte sich am Freitag auf seinem offiziellen Twitter-Account bei Özil und Gülse. "Lieber @MesutOzil1088, ich wünsche dir und Amine Glück im Dies- und Jenseits", schrieb er. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, das Essen sei an 14.000 Menschen in 14 verschiedenen Armen-Küchen sowie an 2000 Flüchtlinge in Camps in der Türkei und Syrien verteilt worden.

