Nach wochenlanger Kritik an seinen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan hat Mesut Özil seinen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verkündet. Schweren Herzens und nach langer Überlegung werde er wegen der jüngsten Ereignisse nicht mehr für Deutschland auf internationaler Ebene spielen, da er ein Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre, schrieb Özil am Sonntag auf Twitter. Er habe das deutsche Trikot mit großem Stolz und Enthusiasmus getragen. "Jetzt nicht mehr", heißt es in der auf Englisch verfassten Erklärung. Zugleich kritisierte Özil den DFB und dessen Präsidenten Reinhard Grindel scharf. Wie er vom DFB und vielen anderen behandelt worden sei, habe ihn zu seiner Entscheidung gebracht. Es sei ein Alarmzeichen, wenn sich ein großer, deutscher Fußballer wie Özil in seinem Land wegen Rassismus nicht mehr gewollt und vom DFB nicht repräsentiert fühle, schrieb Bundesjustizministerin Katarina Barley am Sonntag auf Twitter. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir sagte der "Berliner Zeitung", Özils Erklärung zu den umstrittenen Fotos sei zwar falsch, aber sein Rücktritt tue weh. Es sei fatal, wenn junge Deutsch-Türken jetzt den Eindruck bekämen, sie hätten keinen Platz in der deutschen Nationalelf.