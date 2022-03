Mick Schumacher startet in seine zweite Formel-1-Saison. Sein Haas-Team hatte in der Vorbereitung allerdings mit Problemen zu kämpfen, unter anderem trennte man sich vom russischen Hauptsponsor. Dennoch hofft der 22-Jährige, endlich mithalten zu können.

In seinem zweiten Jahr in der Formel 1 gibt es für Mick Schumacher, den Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher, nur ein Ziel: Endlich mal mithalten und in die Punkteränge fahren. Das erste Lehrjahr in der Königsklasse ist abgehakt, der kleine Schumi fuhr im langsamsten Auto des Feldes nur hinterher, jetzt aber steigen die Erwartungen an den bald 23-Jährigen.

Schumacher selbst verkündete vollmundig, dass er irgendwann Weltmeister werden wolle. "Das bleibt mein Ziel, sonst wäre ich falsch hier", sagte er dem Sportinformationsdienst vor dem Start der neuen Saison in Melbourne. "Ich will der beste Fahrer werden, den es gibt."

Durch die Regel-Revolution hat sich das Design des Autos stark verändert. Sie sehen insgesamt futuristischer und eleganter aus. Zahlreiche Technik-Regeln wurden vereinheitlicht, gleichzeitig sollen die Autos für die Fans attraktiver aussehen.

Leise Hoffnung bei Mick Schumacher

Das wird Schumacher im Jahr 2022 kaum schaffen, dennoch gibt es die leise Hoffnung, dass der Name wieder mehr Glanz verströmt. Das Fachmagazin "Auto Motor Sport" fragte in einem Artikel zum Abschluss der Testfahrten in Bahrain raunend: "Ist Schumis Haas ein Geheimtipp?" Anlass war die Tatsache, dass Schumacher im Haas bei der letzten Zeitnahme nach Weltmeister Max Verstappen die schnellste Runde drehte. Und im mittleren Abschnitt der Strecke war er sogar schneller.

Das regt die Fantasie vieler Schumacher-Fans und der Medien an, auch wenn solche Testfahrten nur bedingt aussagefähig sind. Es wird bis zum Ende gepokert und getrickst. Das gehört zum Geschäft. Dennoch besteht die berechtigte Hoffnung, dass Schumacher es vielleicht mal unter die ersten Zehn schafft und den ersten WM-Punkt seines Lebens ergattert.

Es wäre angesichts des Chaos, das Schumachers Haas-Team in der Vorbereitung erlebte, ein verdienter Lohn. Möglich ist es auch deshalb, weil die Formel 1 ihr technisches Regelwerk einer Radikalkur unterzogen hat, was kleineren Team wie Haas Vorteile bringen und die Grand Prixs spannender machen soll. Haas gilt nach den Testfahrten als Überraschungspaket. Schumacher bestätigte die Eindrücke. Der neue Motor von Ferrari sei "ein guter Schritt nach vorne, er fühlt sich gut an."

Sein neuer Teamkollege ist ein echter Konkurrent

Vor der Saison war das US-Team wegen seines russischen Sponsors Uralkali und des russischen Piloten Nikita Masepin unter Druck geraten. Masepin ist zudem der Sohn des Putin-nahen Oligarchen Dmitri Masepin, der auch Eigentümer von Uralkali ist. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine trennte sich Haas sowohl vom Fahrer als auch vom Hauptsponsor – ein riskantes Unterfangen angesichts der großzügigen finanziellen Mitgift des Sponsors. Später kamen Fracht-Probleme hinzu und die Tests verzögerten sich. Für die Zukunft ist mit Klagen des russischen Unternehmens zu rechnen, die für weitere Unruhen sorgen werden.

Und der Abgang Masepins könnte für Schumacher zu einer weiteren Herausforderung werden. Den jungen russischen Pilot hatte er voll im Griff, doch mit dessen Nachfolger, dem erfahrenden Dänen Kevin Magnussen, hat Schumacher ernst zunehmende Konkurrenz im eigenen Team. Der eigene Teamkollege ist immer der Erste, den man schlagen muss. "Ich fühle mich wohl und weiß, was ich kann", versicherte Schumacher. "Deshalb schüchtert mich das auch nicht ein."

Schumacher will von Magnussen lernen - der 29-Jährige sich wiederum als fairer Stallrivale erweisen. "Es ist wichtig zu verstehen, dass man voneinander profitieren kann, aber gleichzeitig um dieselben Punkte kämpft", sagte Magnussen.

Empathie ist schön, die Formel 1 aber immer noch ein gnadenloser Verdrängungswettbewerb. "Kevin ist ein harter Racer, für Mick ist das aber gut", befand Teamchef Günther Steiner. "Das wird ihm bei seiner Entwicklung helfen."

Quellen: DPA, "Auto Motor Sport", "Spiegel"