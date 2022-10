Mini-Hoffnung bei Hofmann und Sommer: Blitz-Comeback gegen Union?

Jonas Hofmann und Yann Sommer befinden sich auf dem Wege der Besserung - womöglich kann Gladbach schon am Wochenende gegen Union Berlin auf das Duo zurückgreifen.

Jonas Hofmann und Yann Sommer befinden sich auf dem Wege der Besserung - womöglich kann Gladbach schon am Wochenende gegen Union Berlin auf das Duo zurückgreifen. Daniel Farke hat zumindest eine Mini-Hoffnung.

In der vergangenen Woche hatten sich Hofmann (Verletzung am Schultereckgelenk) und Sommer (Bänderriss im Sprunggelenk) bei Gladbachs Pokal-Aus in Darmstadt verletzt. In den ersten Momenten befürchteten die Fans und Verantwortlichen der Borussia sogar das WM-Aus der beiden Leistungsträger - glücklicherweise stellte sich relativ schnell heraus, dass sowohl Hofmann als auch Sommer beim Turnier in Katar dabei sein können.

Ob und falls ja, wie häufig die beiden vor der WM noch für Gladbach auflaufen können, stand bislang jedoch in den Sternen.

Nun gibt es derart gute Nachrichten, dass sogar die Hoffnung besteht, dass Hofmann und/oder Sommer bereits an diesem Wochenende gegen Union Berlin (Sonntag, 15:30 Uhr) wieder zur Verfügung stehen könnten. Es wäre ein Blitz-Comeback der allerersten Güteklasse.

Zwar nahmen beide Akteure am Donnerstag noch nicht am Mannschaftstraining teil, doch Daniel Farke zeigte sich über den Genesungsverlauf seiner beiden Stars höchst erfreut. Der Gladbach-Coach betonte gegenüber der Bild, dass es schon einmal "ein gutes Zeichen" sei, dass Hofmann zumindest wieder im Lauftraining sei.

"Bei den Geschichten kann es sich schnell vom Schmerzempfinden gut entwickeln, dass man innerhalb von 24 oder 48 Stunden Riesen-Fortschritte macht", verriet Farke weiter. "Er [Hofmann] hat nicht viel verpasst, ist nur ein paar Tage raus, hat nicht viel Substanz verloren. Wenn er am Team-Training teilnehmen könnte, wäre es nicht so, dass wir ihn noch drei Wochen aufbauen müssten. Dann würde er relativ schnell wieder zur Verfügung stehen. Jonas ist für ein Unterschieds-Spieler."

Bevor allerdings zu große Erwartungen auf eine Hofmann-Rückkehr gegen Union bestehen, wollte Farke den Ball lieber noch flach halten. "Er spürt schon noch etwas", bremste der 45-Jährige. "Mit jedem Tag, der verstreicht, wird es unwahrscheinlicher, dass er vielleicht sogar schon am Wochenende wieder ein Thema werden könnte."

Ähnlich verhält sich die Lage bei Yann Sommer, dessen Sprunggelenk zwar immer noch angeschwollen ist - doch laut Farke sei dies "eigentlich ein gutes Zeichen". Denn: "Das bedeutet, dass die Heilung gut verläuft. Auch da haben die Ärzte gesagt, dass das manchmal ganz schnell geht und innerhalb von 24 Stunden abschwillt und keine Schmerzen mehr hat."



Der Gladbach-Coach verkündete, dass eine "Mini-Hoffnung" auf einen Einsatz natürlich da sei - insgesamt sei die Chance, dass Sommer gegen die Eisernen ins Tor zurückkehrt, aber gering.

Dennoch: Insgesamt positive Nachrichten, die den Eindruck erwecken, dass Sommer und Hofmann - sollte es noch nicht gegen Union reichen - immerhin im darauffolgenden Spiel gegen den VfB Stuttgart (4.11.) wieder eine relaistische Option werden können.

Alles zu Gladbach bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Mini-Hoffnung bei Hofmann und Sommer: Blitz-Comeback gegen Union? veröffentlicht.