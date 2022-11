Am Donnerstag, den 10 November, wird Fußball-Bundestrainer Hansi Flick auf einer Pressekonferenz den Kader für die Weltmeisterschaft in Katar verkünden. Die meisten Personalien sind bekannt bzw. verstehen sich von selbst, auch dass der Bayern-Block mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller und Jamal Musiala mit Abstand am größten sein wird.

Dennoch sind einige Planstellen offen: Wer ersetzt den verletzten Angreifer Timo Werner? Schon vor Werners Ausfall war es eine heiß diskutierte Frage, ob Flick einen klassischen Mittelstürmer wie Niclas Füllkrug oder Youssoufa Moukoko nominieren soll, um diese Leerstelle in der Nationalelf zu füllen. Unser Vorschlag lautet: Flick sollte einfach beide mitnehmen. Füllkrug ist mit 29 Jahren in der Form seines Lebens, er ist ein wuchtiger und vor allem kopfballstarker Mittelstürmer klassischen Typs. Moukoko ist zwar erst 17, aber ein Riesentalent, das gerade seinen Durchbruch bei Borussia Dortmund erlebt und seine Torgefährlichkeit in der Bundesliga beweist. Beide Profis könnten der Nationalelf gut tun.

Auch die Frage, ob die Weltmeister von 2014, Mario Götze und Mats Hummels dabei sind, ist offen. In diesem Fall plädieren wir ebenfalls dafür, beide zurückzuholen, weil sowohl Götze als auch Hummels in Topform sind und eine große Erfahrung mitbringen. Aber schauen Sie einfach selbst, wen der stern in den 26-köpfigen Kader beruft.