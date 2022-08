Am Montag nach dem ersten Bundesliga-Spieltag wurde offiziell, was sich lange angebahnt hat: Anthony Modeste wechselt vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund, wo er den an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller ersetzen soll. Wie der BVB mitteilte , unterschrieb der 34 Jahre alte Torjäger vom 1. FC Köln im Anschluss an einen medizinischen Check einen Einjahresvertrag. Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse für den eigentlich bis 2023 an die Kölner gebundenen Modeste rund fünf Millionen Euro.Dass er nun als undankbarer und gieriger Söldner dasteht, dürfte Modeste ziemlich egal sein. Offenbar ist keinem der Beteiligten der Preis für diesen Deal zu hoch.