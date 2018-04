Mohamed Salahs Geschichte ist ein echtes Fußballmärchen. Der Stürmer, der gerade mit dem FC Liverpool in der Champions League überzeugt, musste einen weiten Weg gehen, um dort hinzukommen, wo er jetzt ist.

Er schoss 29 Tore in der Premier League. Vier mal wurde er zum besten Spieler des Monats gewählt. Mohamed Salah ist der Star der Premier League. In Ägypten will man ihn als Präsident. Bei der WM in Russland könnte sein Stern aufgehen. Doch seine Vergangenheit war hart. Als Kind fuhr er zum Training acht Stunden hin und zurück. 2012 setzte die ägyptische Liga für zwei Jahre aus. Sein Karriereende verhinderte ein Club aus der Schweiz. Von Basel ging es zum FC Chelsea, doch José Mourinho wollte ihn nicht er brillierte in Florenz und Rom, dann holte ihn Jürgen Klopp nach Liverpool dort spielt er in der Champions League und schoss sein Team ins Halbfinale.