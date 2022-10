Naby Keita 2023 ablösefrei? Drei Liverpool-Konkurrenten zeigen Interesse

Naby Keita könnte 2023 ablösefrei zu haben sein. Chelsea, Arsenal und die Spurs zeigen Interesse am Liverpool-Mittelfeldspieler.

Naby Keita könnte im kommenden Sommer ablösefrei auf den Markt kommen. Am Mittelfeldspieler des FC Liverpool zeigen bereits zahlreiche Klubs Interesse - auch ein Premier-League-Trio aus London.

60 Millionen Euro zahlte der FC Liverpool 2018 an RB Leipzig, um sich die Dienste von Naby Keita zu sichern. Wirklich erfüllen konnte der zentrale Mittelfeldspieler die Hoffnungen an der Mersey nicht - auch wegen zahlreicher Verletzungen. Kommenden Sommer läuft sein Vertrag nun aus.

Während seine Zukunft bei den Reds offen ist, sollen mehrere Konkurrenten Keitas Situation genauestens beobachten. Nach 90min-Infos gilt das für Arsenal, Chelsea und Tottenham. Alle drei Premier-League-Konkurrenten denken über einen ablösefreien Transfer des 27-Jährigen nach, sollte er seinen Vertrag in Liverpool nicht verlängern.

In der Schlussphase der vergangenen Saison hatte Keita sein enormes Potenzial endlich zeigen können. Der Spieler und seine Berater hatten deshalb im Sommer auf eine Vertragsverlängerung gehofft. Liverpool wollte sich darauf aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht einlassen. Nun muss man bei den Reds damit leben, dass Keita nicht nur in England, sondern auch im Ausland Interesse weckt. Zuletzt wurde er sogar mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht.

Insbesondere bei den Blues könnte durchaus großer Bedarf im Mittelfeldzentrum herrschen. Dort könnten N'Golo Kanté und Jorginho den Klub verlassen. Juve-Leihgabe Denis Zakaria scheint ohnehin keine Zukunft bei Chelsea zu haben.



Bei den beiden Londoner Konkurrenten Arsenal und den Spurs würde Keita den dünn besetzen Kader verstärken.

Auch aus Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich scheint es großes Interesse an Keita zu geben.

