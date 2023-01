Nach Angelino-Foul: Kramer gibt Verletzungsupdate

Am Mittwoch in Augsburg musste Christoph Kramer mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden, beim 4:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim wurde er von Gegenspieler Angelino rüde gefoult. Trotzdem gibt der Gladbach-Profi Entwarnung.

Christoph Kramer hat eine schmerzhafte englische Woche hinter sich. Am Mittwoch in Augsburg musste der Gladbach-Profi mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden, beim 4:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim wurde er von Gegenspieler Angelino rüde gefoult. Trotzdem gab Kramer am Samstag nach dem Hoffenheim-Spiel Entwarnung.

"Es geht mir gut. Sonst hätte ich ja auch nicht spielen können. Ich bin durchgecheckt worden, wegen des Kopftreffers hatten keinerlei Bedenken bestanden, so dass ich in Hoffenheim spielen konnte", sagte der Weltmeister von 2014. "Und jetzt, nach dem Sieg, geht es mir auch gut." (Zitiert via gladbachlive.de)

Beim 0:1 in Augsburg war der defensive Mittelfeldspieler bei einem gegnerischen Freistoß am Kopf getroffen worden und musste minutenlang behandelt werden. In der Halbzeit blieb Kramer, der über Kopfschmerzen klagte, in der Kabine. Einen Tag später gab Gladbach-Trainer Daniel Farke leichte Entwarnung: "Heute ging es ihm schon besser. Es stehen aber auch noch Untersuchungen aus." (Zitiert via Sport1)

In Hoffenheim stand Kramer dann trotz des Kopftreffers aus dem Augsburg-Spiel in der Startelf und wurde nach 15 Minuten von TSG-Linksverteidiger Angelino heftig gefoult. Dass der Spanier nur den Gelben Karton sah, sorgte etwa bei Sky-Experte Erik Meijer für Unverständnis. "Er geht nicht zum Ball, er geht auf das Bein. Für mich ist das eine Rote Karte", so der Ex-Profi. (Zitiert via gladbachlive.de)

Am kommenden Samstag empfängt die Borussia Kellerkind Schalke 04. Vielleicht übersteht Kramer wenigstens diese Partie ohne größere Schreckmomente.

