Cristiano Ronaldo hat einem jungen Fan nach einem verlorenen Spiel das Handy aus der Hand geschlagen. Das Video von der Szene sorgte damals für viel Kritik an dem Superstar. Der englische Fußball-Verband hat ihn jetzt angeklagt.

Die Szene ging damals durch die Social-Media-Welt: Nach einer verloren Partie gegen den FC Everton im vergangenen April verließ Ronald den Platz. In einem Video sieht es so aus, als ob er dabei einem jungen Fan das Handy aus der Hand schlägt. Das hatte für große Empörung gesorgt. Die Polizei in Liverpool hatte daher Ermittlungen wegen möglicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet, es aber am Ende bei einer Verwarnung belassen.

Ronaldo hat sich längst entschuldigt

Ausgestanden ist der Vorfall für den Portugiesen aber nicht. Der englische Fußball-Verband FA hat Ronaldo jetzt offiziell wegen des Wutausbruchs angeklagt. Sein Verhalten nach dem Spiel beim FC Everton am 9. April (0:1) sei unangemessen und/oder gewalttätig gewesen, hieß es in der FA-Mitteilung.

Ronaldo hatte sich schon kurz nach dem Vorfall öffentlich für seinen Ausraster entschuldigt und den Fan zu einem Fußballspiel in Manchester eingeladen. "Es ist nie leicht, in schwierigen Momenten wie diesen, mit dem wir konfrontiert sind, seine Emotionen zu kontrollieren", schrieb Ronaldo bei Instagram. "Trotzdem müssen wir immer respektvoll und geduldig sein."