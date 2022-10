Nach Liverpool-Pleite gegen Arsenal: Klopp schreibt Premier-League-Titel ab

Jürgen Klopp hat nach der Niederlage gegen Arsenal den Meistertitel in der Premier League für den FC Liverpool bereits abgeschrieben.

Nächster herber Rückschlag für den FC Liverpool. Im Premier-League-Topspiel gegen Arsenal setzte es eine 2:3-Niederlage. Im Anschluss schrieb Trainer Jürgen Klopp den Meistertitel bereits ab.

Jürgen Klopp hat die Meisterschaft in dieser Saison bereits abgehakt. Der FC Liverpool rangiert nach acht absolvierten Spielen nur auf Platz zehn in der Premier-League-Tabelle und hat bereits 14 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal, die allerdings schon ein Spiel mehr absolviert haben.

Der Grund für das frühe Abhaken des Meisterschafts-Traums dürfte der erneute Rückschlag am Sonntagabend gewesen sein. Im Spitzenspiel gegen die Gunners mussten die Reds eine bittere 3:2-Pleite hinnehmen.

"Wir sind nicht im Titelrennen", so Klopp deutlich. "Wir haben im Moment Probleme, aber wir müssen weitermachen. In einer Situation wie der unseren werden wir rausgehen und kämpfen. Wir sind nicht hier, um uns mit der Situation zufrieden zu geben und an das letzte Jahr zu denken. Wir sind sehr enttäuscht. Bei allen drei Toren haben wir entscheidende Fehler gemacht. Das erste Tor ist nicht das, was man braucht. Ein schlechter Start", meinte der LFC-Coach nach dem Spiel.

Es war die zweite Saisonpleite in der Liga für die Reds. Bei vier Unentschieden konnte Liverpool erst zwei Spiele für sich entscheiden - wahrlich keine Bilanz eines Titelanwärters. Zum Vergleich: Arsenal hat bereits acht Siege auf dem Konto.

Auch international läuft es für das Klopp-Team nicht optimal. Zwar ist man in der Champions-League-Gruppe zweiter und damit auf Kurs Achtelfinale, Ajax sitzt den Reds aber im Nacken. Mit der SSC Neapel scheint man in der aktuellen Verfassung nicht um Platz eins kämpfen zu können. Anfang September musste man in Italien eine deutliche 1:4-Packung hinnehmen.

Im siebten Jahr als Liverpool-Trainer muss Klopp derzeit seine erste echte Krise bewältigen. Die Meisterchancen hatte er schon vor dem Duell mit Arsenal heruntergespielt. Es scheint so, als würde Klopp den Titel nun endgültig abgehakt haben. Vergleiche mit seiner Situation als BVB-Coach will er dennoch nicht gelten lassen. In Dortmund stürzte Klopp vor seinem Abschied nach erfolgreichen Jahren in die unteren Tabellenregionen ab.

