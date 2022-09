Nach Muskelfaserriss: Gladbachs Plea vor Blitz-Comeback

Borussia Mönchengladbachs Alassane Plea ist nach seinem Muskelfaserriss wieder ins Lauftraining eingestiegen. Der Franzose hofft nach der Länderspielpause auf sein Comeback.

Borussia Mönchengladbach hat mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Die wochenlangen Ausfälle von Florian Neuhaus, Ko Itakura und Hannes Wolf machen das Leben von Trainer Daniel Farke nicht gerade leichter. Umso mehr freuen sich die Fohlen darüber, dass Angreifer Alassane Plea wohl bald wieder zur Verfügung stehen wird.

Vor knapp drei Wochen im Spiel gegen Mainz 05 zog sich der Stürmer einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu. Inzwischen, berichtet die Bild-Zeitung, ist Plea wieder ins Lauftraining eingestiegen und hofft nach der Länderspielpause auf sein Comeback.

"Die Schmerzen sind weg, es geht schon wieder sehr gut. Vielleicht klappt es schon gegen Bremen wieder, gegen Köln aber hoffentlich auf jeden Fall!", erklärte der 29-Jährige gegenüber dem Boulevardblatt.

Vor seiner Verletzung hatte Plea in jeder der fünf Gladbacher Bundesliga-Begegnungen in der Startelf gestanden und dabei einen Treffer erzielt sowie zwei Assists gesammelt. Beim 0:0 gegen den SC Freiburg und dem 3:0-Sieg gegen RB Leipzig war Kapitän Lars Stindl als Ersatz für den Franzosen in die Startformation gerückt.

Wechselt Plea von der französischen zur malischen Nationalmannschaft?

Zuletzt hatte der Rechtsfuß mit der Ankündigung für Aufsehen gesorgt, unter Umständen den Verband wechseln und in Zukunft für die malische anstelle der französischen Nationalmannschaft auflaufen zu wollen. Plea, der beide Staatsbürgerschaften besitzt, kam in seiner Karriere bislang ein Mal für die Equipe Tricolore zum Einsatz - 2018 bei einem Freundschaftsspiel gegen Uruguay. Da er noch nicht in einem Pflichtspiel für Frankreich auflief, ist ein Verbandswechsel jederzeit möglich.

