Nach Niederlagen-Serie: Mainzer Trainer Bo Svensson tritt zurück

Der Trainer von Mainz 05, Bo Svensson, hat nach übereinstimmenden Medienberichten seinen Rücktritt erklärt. Der Klub hat saisonübergreifend 14 Bundesliga-Spiele in Folge nicht gewonnen und steht aktuell auf dem letzten Tabellenplatz.

Bo Svensson ist nicht mehr Trainer des 1. FSV Mainz 05. Der 44-jährige Däne hat nach übereinstimmenden Medienberichten seinen Rücktritt erklärt. Mit den Worten "Hier geht es nicht um mich, hier geht es nur um den Verein" informierte Svensson die Mannschaft und Sportvorstand Christian Heidel am Donnerstagnachmittag von seiner Entscheidung, wie das Internetportal "Sport1" schreibt.

Mainz hat zuletzt saisonübergreifend 14 Spiele nicht mehr gewonnen. In der aktuellen Saison steht das Team nach nur drei Unentschieden und sechs Niederlagen in der Bundesliga auf dem letzten Tabellenplatz. Am Mittwochabend flog Mainz zudem mit einer glatten 0:3-Niederlage gegen den Zweitligisten Hertha BSC Berlin aus dem DFB-Pokal. Sportdirektor Martin Schmidt hatte nach der Pleite in Berlin ein klares Bekenntnis zu Svensson vermieden. Ein Nachfolger steht demnach nicht fest. Bis auf Weiteres übernimmt U-23-Coach Jan Siewert die Mannschaft als Interimslösung und wird sie am Samstag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig betreuen.

Vor zwei Jahren rettete Svensson den Verein vor dem Abstieg

Svensson, von 2007 bis 2014 Spieler bei den Rheinhessen, war im Januar 2021 als Cheftrainer nach Mainz zurückgekehrt und hatte den damaligen Abstiegskandidaten mit der besten Rückrunde der Vereinsgeschichte souverän zum Klassenerhalt geführt.