Nach Ronaldo-Suspendierung: ten Hag mit knallharter Ansage

Manchester United hat nach der erneuten Stadion-Flucht von Cristiano Ronaldo Konsequenzen gezogen und den Portugiesen suspendiert. Trainer Erik ten Hag hat sich nun zu den Beweggründen geäußert.

Es war das Thema am Mittwochabend beim Spiel zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur. Cristiano Ronaldo verweigerte seine Einwechselung beim 2:0-Erfolg der Red Devils und verließ nicht nur die Bank, sondern auch fluchtartig das Old Trafford. Am Donnerstag folgte dann die Konsequenz: der Portugiese wurde vom Klub suspendiert.

Somit steht der Superstar auch am Samstag nicht im Kader, wenn die Elf von Trainer Erik ten Hag zum Topspiel beim FC Chelsea (18.30 Uhr) antritt. "Ja, ich kann bestätigen, dass Cristiano Ronaldo seine Einwechselung gegen Tottenham verweigert hat", erklärt ten Hag auf der Pressekonferenz vor dem Kracher in London und ergänzte: "Die Details bleiben zwischen Cristiano und mir. Die Ansage ist auch klar, denke ich."



"Er bleibt ein wichtige Spieler im Kader", fügte der Niederländer hinzu, "aber ich bin der Trainer und ich bin verantwortlich für die Kultur hier. Ich muss Standards und Werte setzen und ich muss diese kontrollieren. Fußball ist Teamsport."

Auch am Mannschaftstraining durfte der Superstar nicht teilnehmen, sondern musste allein auf dem Platz trainieren. "Er hat jetzt Zeit darüber nachzudenken. Ich habe aber auch allen anderen gesagt, dass es beim nächsten Mal Konsequenzen geben muss", sagte der Niederländer.

Im August beim Testspiel gegen Rayo Vallecano war Ronaldo negativ aufgefallen, als er ebenfalls das Stadion verließ, als das Match noch in vollem Gange war. "Bereits nach dem Vallecano-Spiel habe ich ihm gesagt, dass es inakzeptabel sei. Das ist jetzt das zweite Mal, deshalb gibt es Konsequenzen. Wir werden ihn im Kader morgen vermissen, aber es ist wichtig für die Einstellung und Mentalität der Gruppe", so ten Hag deutlich. "Nun müssen wir uns auf Chelsea konzentrieren, weil das wichtig ist."

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Nach Ronaldo-Suspendierung: ten Hag mit knallharter Ansage veröffentlicht.