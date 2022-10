Nach schmeichelhaftem Pokal-Sieg: Die BVB-Sorgen bleiben

Trotz des 2:0-Erfolgs gegen Hannover 96 herrscht beim BVB alles andere als eitel Sonnenschein. Sebastian Kehl sieht angesichts der aktuell schwachen Form sogar die Saisonziele insgesamt in Gefahr.

Der Sportdirektor betonte, dass sein Klub mit dem Auftritt gegen Zweitligist Hannover nicht zufrieden sein könne. Für das Ziel Pokalsieg werde es "in der heutigen Form nicht reichen", stellte Kehl klar. Grundsätzlich sei die Mannschaft zwar immer in der Lage, einen Titel zu gewinnen. "Aber wir müssen uns steigern", forderte der 42-Jährige.

"Dass wir es besser können, haben wir in den letzten Wochen auch gezeigt", fuhr Kehl fort. Zugleich verhehlte der Ex-Profi nicht, dass er sich derzeit grundsätzliche Sorgen um das Erreichen der Saisonziele macht. "Wir müssen schnelle Lerneffekte erzielen, wir müssen schnell wieder in die Spur zurückfinden, um am Ende auch unsere gesamtheitlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren", warnte er.

Terzic und Can ratlos

Edin Terzic zeigte sich angesichts der wiederkehrenden Dortmunder Probleme nicht minder alarmiert. "Wir müssen einfach reifer sein. Wir haben viel gesprochen, trotzdem passiert es, dass es klingeln kann. Trotzdem passiert es, dass die Dinge, die wir abstellen wollten, passieren", wirkte der BVB-Coach beinahe ein wenig resigniert, fügte jedoch hinzu: "Wir werden es wieder ansprechen."

Auch die Spieler wussten nach dem schmeichelhaften Weiterkommen, dass sie sich nicht mit Ruhm bekleckert hatten. So gab Emre Can offen und ehrlich zu, dass "wir kein gutes Spiel gemacht haben. Wir haben heute Glück gehabt, dass wir Gregor [Kobel] im Tor hatten."

Eine Erklärung für die nach dem 0:2 in Berlin erneut schwache Leistung konnte der etwas ratlose Deutsch-Türke allerdings auch nicht liefern. "Wir machen das ja nicht extra auf dem Platz. Wir wollen, aber heute haben wir irgendwie den Faden verloren nach zwanzig Minuten. Wir waren nicht aggressiv genug", so Can.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Nach schmeichelhaftem Pokal-Sieg: Die BVB-Sorgen bleiben veröffentlicht.