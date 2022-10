Nach schwachem Liverpool-Start: Darwin Nunez über eine "wirklich wichtige" Botschaft von Luis Suarez

Darwin Nunez hat verraten, dass Luis Suarez ihm nach seinem Platzverweis gegen Crystal Palace eine "wirklich wichtige" Nachricht geschickt hat. Seitdem geht es für den 80 Millionen Euro teuren Neuzugang bergauf.

Nunez' erster Startelf-Einsatz in der Premier League nach seinem Wechsel zum FC Liverpool hätte nicht schlechter laufen können, denn er sah nach einem Kopfstoß gegen Palace-Verteidiger Joachim Andersen die Rote Karte und wurde daraufhin mit einer Sperre von drei Spielen belegt.

Natürlich ist er nicht der erste uruguayische Stürmer des FC Liverpool, der aus den falschen Gründen in die Schlagzeilen gerät: Luis Suarez tat dies ebenfalls mehrmals, als er in England spielte.

Nunez hat nun verraten, dass sein Nationalmannschaftskollege ihm nach dem Spiel gegen Crystal Palace einen Ratschlag gegeben hat.

"Das war eine gute Sache, denn nicht viele würden sich die Mühe machen, das Telefon in die Hand zu nehmen und dir eine Nachricht zu schicken - ich denke, seine Geste war wirklich wichtig für mich", sagte Nunez gegenüber ESPN. "Luis ist ein Bezugspunkt, ein Idol überall auf der Welt. Ich fange gerade erst an, ich bin noch jung. Doch er weiß über all diese Dinge Bescheid, weil er mit Liverpool bereits in der Premier League gespielt hat."

"Luis hat mir gesagt, dass diese Dinge in jedem Spiel in der Premier League passieren werden, dass sie [die Gegenspieler] mich aufsuchen werden, dass sie mich anrempeln werden, und dass ich stark sein muss und meinen Fehler nicht wiederholen darf."

"Er sagte: 'Hör auf einen Idioten wie mich.' Ich weiß diese Botschaft und die Zuneigung, die er mir entgegenbringt, wirklich zu schätzen."

Nunez hat sich in Liverpool bereits gut eingelebt und in den letzten fünf Spielen vier Tore erzielt.

