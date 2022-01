Bilder in sozialen Medien Vorwurf der Vergewaltigung und Körperverletzung: Nachwuchsstar von Manchester United in Gewahrsam

Eine Frau hat Bilder von Gesichtsverletzungen und blauen Flecken am Körper auf Instagram gepostet und behauptet, ihr Freund habe ihr das angetan. Daraufhin wurde der Nachwuchsstar von Manchester United, Mason Greenwood, offenbar in Gewahrsam genommen.

Der 20-Jährige Mason Greenwood gehört unter dem deutschen Trainer Ralf Rangnick zur Stammelf von Manchester United. In Zukunft wird Rangnick aber auf das Rechtsaußen-Talent verzichten müssen. So wie es aussieht, ist der Profi offenbar wegen des Verdachts auf Vergewaltigung und Körperverletzung in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass sie auf Bilder und Videos im Internet "aufmerksam gemacht wurde", in denen eine Frau von "körperlicher Gewalt" berichtete. Daraufhin hätten die Behörden "einen Mann in den 20ern" festgenommen. Er bleibe zur Befragung in Gewahrsam.

Greenwood hat sich bislang nicht geäußert

Zuvor hatte der Klub mitgeteilt, dass Greenwood suspendiert wurde. Dazu erklärte der Verein: "Manchester United duldet keine Art von Gewalt". Greenwood hat sich bislang nicht zu den Anschuldigungen geäußert. Die am Sonntagmorgen auf der Bilderplattform Instagram geposteten Vergewaltigungsvorwürfe stammen von Hariet Robson, der Freundin von Greenwood, und sind mittlerweile gelöscht. Zu einem Bild, das sie mit aufgeplatzter Lippe zeigt, hatte sie geschrieben: "An alle, die wissen wollen, was Mason Greenwood mir tatsächlich antut“.

