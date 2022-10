Nächster Coronafall beim FC Bayern: Jamal Musiala positiv getestet. Der 19-Jährige fällt in der Champions League gegen Pilsen aus.

Nach Thomas Müller und Joshua Kimmich hat es beim FC Bayern jetzt auch Jamal Musiala erwischt. Der Jungstar wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie der Rekordmeister am Montagvormittag mitteilte, befindet sich der 19-Jährige in häuslicher Isolation. Musiala gehe es gut, so der FC Bayern weiter.

Beim Champions-League-Auswärtsspiel gegen Viktoria Pilsen am Mittwoch (21 Uhr) wird Musiala damit definitiv fehlen. Möglich wäre eine Rückkehr schon am kommenden Sonntag im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg (19.30 Uhr). Nach fünf Tagen kann sich Musiala freitesten.

Während Musiala zunächst ausfällt, ist Thomas Müller wieder eine Option. Am Sonntag nach dem Klassiker stand der 33-Jährige wieder auf dem Trainingsplatz.

