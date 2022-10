Liverpool-Stürmer Luis Diaz hat sich gegen Arsenal am Knie verletzt und wird den Reds wohl sechs bis acht Wochen fehlen.

Als ob die Pleite gegen Arsenal nicht schon bitter genug gewesen wäre, verletzte sich auch noch Luis Diaz am Knie und wird dem FC Liverpool wochenlang fehlen.

Nach dem 2:3 bei den Gunners verloren die Reds nicht nur alle Meisterschafts-Hoffnungen - schon so früh in der Saison. Auch Stürmer Luis Diaz wird in den kommenden Partien nicht zur Verfügung stehen. Der Kolumbianer musste nach einer Kollision mit Thomas in der 42. Minute vom Feld und hat sich dabei offenbar schwerer am Knie verletzt.

Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der 25-Jährige sechs bis acht Wochen fehlen. Diaz müsse demnach zwar nicht am Knie operiert werden, stehe aber wahrscheinlich bis zur WM-Pause Mitte November nicht mehr zur Verfügung, berichtet unter anderem The Athletic.

Diaz hat in dieser Saison in elf Einsätzen in der Premier- und Champions League vier Tore und drei Assists erzielt. Bislang gehörte er fast immer zum Startelf-Personal von Jürgen Klopp.

Alles zu Liverpool bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Nächster Liverpool-Rückschlag: Luis Diaz fällt lange aus veröffentlicht.