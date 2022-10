Nagelsmann klagt: "Qualität der Spiele wird immer schlechter"

Julian Nagelsmann beklagt den Qualitätsverlust, den die Spiele durch die Englischen Wochen erleiden.

Die Englischen Wochen fordern aktuell überall ihren Tribut. Julian Nagelsmann beklagte vor dem Bundesliga-Kracher gegen den SC Freiburg einen Qualitätsverlust aufgrund der straffen Terminkalender.

Himmelhochjauchzend trat der FC Bayern zu Beginn dieser Saison auf. Ohne Robert Lewandowski, dafür mit Sadio Mane legte der neue FCB fulminant los und feuerte ein Spektakel nach dem anderen ab. Mittlerweile ist der Effekt verpufft, die Bayern lassen nicht nur die Ergebnisse, sondern vor allem auch den Glanz vermissen.

Das gilt allerdings nicht nur für die Bayern, sondern auch und vor allem für die meisten anderen Clubs. Zuletzt wurden die Fans nicht gerade mit Hochdruck-Fußball in der Bundesliga verwöhnt. Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann klagt daher über den engen Terminkalender durch die Englischen Wochen.



"Unter diesem Rhythmus, den wir in den Top-Ligen haben, leidet auf Dauer die Qualität. Für Bayern München ist das aufgrund der Kaderqualität leichter zu kompensieren als für andere. Aber man hat das Gefühl, dass die Qualität der Spiele schlechter wird", sagte der 35-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Freiburg-Spiel.



Als Grund führte Nagelsmann ins Feld, "dass du nicht mehr so oft trainieren kannst, sondern nur noch Regeneration und Abschlusstraining hast." Das gehe nicht nur zu Lasten der Fitness, sondern auch der Kreativität und Variabilität. Nagelsmann dazu: "Man versucht einen Matchplan zu entwickeln, der sehr ähnlich ist, weil du nicht so viel trainieren kannst. Wir haben eine Mannschaft, die sich ständig verbessern will und trainieren will, aber wir können nicht so viel trainieren."

