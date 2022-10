Namhafte Konkurrenz: Frankfurt im Rennen um Duran

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich mit dem Sturm-Talent Jhon Duran. Der 18-Jährige spielt in Chicago. Auch Liverpool gilt als interessiert.

Eintracht Frankfurt gehört zu einer Reihe von namhaften Vereinen, die sich mit dem 18-jährigen Stürmer Jhon Duran beschäftigen. Der Youngster mischt derzeit die US-amerikanische MLS auf.

Zum Jahreswechsel und somit kurz nach seinem 18. Geburtstag wechselte Jhon Duran aus seiner Heimat Kolumbien in die USA. Seitdem spielt er für Chicago Fire in der MLS auf.

Schon jetzt macht der junge Mittelstürmer auf sich aufmerksam. In der laufenden Saison, die Ende Februar begonnen hatte, hat er in 26 Liga-Einsätzen bereits acht Tore erzielt und fünf weitere direkt vorbereitet. Vielerorts glaubt man an eine eindrucksvolle Entwicklung des Youngsters.

Frankfurt, Liverpool und Co.: Namhafte Klubs mit Interesse an Duran

Dementsprechend ist es eher wenig überraschend, dass sich schon jetzt namhafte Klubs aus Europa mit Duran beschäftigen. Aus Deutschland soll mit Frankfurt auch ein Bundesligist dabei sein, wie der kolumbianische Sportreporter Pipe Sierra berichtet (via Bundesliga Latest).

Neben der Eintracht werden auch der FC Liverpool, OSC Lille und PSV Eindhoven mit ihm in Verbindung gebracht.

Von konkreten Anfragen seitens der Vereine ist zwar noch nicht die Rede, doch dürfte es - wenn nicht gar schon gesehen - bloß eine Frage der Zeit sein, bis es erste Kontaktaufnahmen mit der Spielerseite gibt.

Chicago soll zudem schon Vorstellungen davon haben, wie ein etwaiger Transfer ablaufen könnte. Dem Bericht zufolge soll eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro für Duran gefordert werden. Da sein Vertrag noch bis 2024 datiert ist und es zudem die vereinsseitige Option gibt, diesen um zwei weitere Jahre zu verlängern, kann sich der MLS-Klub in Ruhe alle zu erwartenden Angebote anhören.

Der Stürmer würde sich wohl kaum gegen den nächsten Schritt in seiner womöglich verheißungsvollen Karriere stemmen.

Alles zur SGE bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Namhafte Konkurrenz: Frankfurt im Rennen um Duran veröffentlicht.