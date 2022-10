Netzreaktionen zum Schröder-Abgang: "Wir sind verloren"

Rouven Schröder verlässt den FC Schalke. So reagiert das Netz.

Der FC Schalke versinkt im Chaos. Rouven Schröder, Architekt der Aufstiegsmannschaft, verlässt S04 mit sofortiger Wirkung. Aus "persönlichen Gründen", wie es in der Pressemitteilung des Vereins heißt.

In den sozialen Netzwerken gibt es jedoch einige Zweifel, ob das bereits die ganze Geschichte ist. An vielen Ecken wird vermutet, dass Schröder sich bei der derzeit laufenden Trainersuche nicht gegen den Vorstand durchsetzen konnte und deshalb die Reißleine zog. Natürlich nur Spekulationen, doch im Netz ist man sich sicher: Da stimmt was nicht.

Die besten Reaktionen im Überblick:

