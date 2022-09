Neue Sparmaßnahmen: Schalke will für "erneuten Abstiegsfall gewappnet sein"

Schalke 04 will zwar in der Bundesliga bleiben, zugleich im Falle des erneuten Abstiegs aber dafür gewappnet sein. Dabei hilft ein neues Sparpaket.

Der Klassenerhalt ist für Schalke 04 alles andere als vorzeitige Gewissheit. Deshalb bereitet sich die Vereinsführung schon jetzt für den Fall vor, dass es nach nur einem Jahr wieder in die 2. Liga geht.

Rouven Schröder und Peter Knäbel haben es schon häufig gesagt: Der Verbleib in der Bundesliga ist für Schalke das große Ziel. Er wäre von der Größenordnung vergleichbar mit dem Aufstieg aus der Vorsaison. Entsprechend schwierig wird es auch, dieses Ziel schlussendlich zu erreichen.

Gerade weil diese Hoffnung längst nicht gewiss ist und es eine nicht allzu kleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Gelsenkirchener erneut den Gang in die 2. Bundesliga antreten müssen, sind frühzeitig entsprechende Vorkehrungen zu treffen. In diesem Sinne hat sich die Vereinsführung bereits ein Sparpaket ausgedacht, das erneute Gehaltseinsparungen beinhaltet.

Schalke-Mitarbeiter erneut zu anteiligem Gehaltsverzicht bereit - inklusive möglicher Erfolgsprämien

Davon berichtet die Bild. Zwischen dem Klub und dem Betriebsrat wurde schon eine Einigung für das Paket erzielt. Nahezu alle der 450 Mitarbeiter auf Schalke würden, insofern der Abstieg eintritt, erneut auf Teile ihres Gehalts verzichten.

Dabei ist der prozentuale Anteil der Einsparungen je nach Gehalt gestaffelt. Sind es bei einem Gehalt von 3.500 bis 5.000 Euro noch fünf Prozent, werden bei einem Salär von bis zu 15.000 Euro bereits 12,5 Prozent fällig. Alles über der 15.000er-Marke entspricht einem Anteil von 15 Prozent.

Andererseits wurden im gleichen Schritt auch Erfolgsprämien vereinbart. Weil die Mitarbeiter in schlechten Zeiten mitziehen, sollen sie in guten Zeiten ebenso etwas zu feiern haben.

Für den dann erneuten Aufstieg würde es beispielsweise ein Monatsgehalt als Zuschuss geben. Bemerkenswert: Es wurden sogar Boni für Titelgewinne festgehalten. Und das sogar für den Gewinn der Champions League. Tritt dieser nicht so ganz wahrscheinliche Fall ein, bekommen die S04-Mitarbeiter ebenso ein Monatsgehalt. Keine Sorge: Schon der Finaleinzug würde ein Dreiviertel-Salär als Bonus bedeuten.

Der Verein hat das neue Paket gegenüber der Bild auch schon bestätigt. Die Erklärung zu den Abmachungen: "Ziel ist es einerseits, dass die Mitarbeiter am sportlichen Erfolg auch finanziell partizipieren, so erstmals geschehen beim Aufstieg in die Bundesliga in diesem Sommer."

Und in ganz allgemeiner Hinsicht gehe es darum, den Klub so vorzubereiten, dass man "in einem erneuten Abstiegsfall gewappnet" ist. Das wäre durch die "automatische Kostensenkung", die durch den "freiwilligen Gehaltsverzicht" eintritt, gegeben.

