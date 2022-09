Neue Verträge: FC Arsenal will Star-Trio binden

Bukayo Saka, Gabriel Martinelli und William Saliba sollen ihre Verträge beim FC Arsenal verlängern.

Der FC Arsenal will Bukayo Saka, Gabriel Martinelli und William Saliba mit neuen, langfristigen Verträgen binden, wie 90min erfuhr.

Die Verträge des talentierten Trios laufen allesamt 2024 aus, aber sie werden als wichtiger Teil von Mikel Artetas Plänen angesehen, der eine neue Ära im Emirates Stadium einläuten möchte.

Ein neuer Vertrag für Saka steht schon lange auf der Agenda von Arsenal. Der Spieler selbst hatte Ende August verkündet, dass er zuversichtlich sei, seinen Vertrag in Nordlondon zu verlängern. Quellen haben gegenüber 90min nun bestätigt, dass die Gespräche zwischen den beiden Parteien gut vorankommen.

Arsenal und der Spieler wissen, dass unter anderem Real Madrid und Manchester City an Saka interessiert sind, aber die Zuversicht wächst, dass ein neuer Vertrag noch vor dem Jahreswechsel unterzeichnet werden kann.

Was Saliba betrifft, so enthüllte 90min bereits im vergangenen Monat, dass Verhandlungen über eine Verlängerung ebenfalls im Gange sind, nachdem er in seiner Heimat Frankreich einige erfolgreiche Spielzeiten auf Leihbasis verbracht hat und zum Nachwuchsspieler des Jahres 2021/22 in der Ligue 1 gekürt wurde.

Der 21-Jährige sollte den Klub in diesem Sommer eigentlich wieder auf Leihbasis verlassen, hat sich aber unter Arteta als Stammspieler etabliert und 50-Millionen-Euro-Einkauf Ben White auf die für ihn ungewohnte Position des Rechtsverteidigers verdrängt.

Martinellis aktueller Vertrag enthält zwar eine Option auf Verlängerung, aber Arsenal möchte den Brasilianer mit besseren Konditionen für seine Fortschritte unter Arteta belohnen - der Chefcoach hofft derweil, dass alle drei Deals schnell abgeschlossen werden können.

Quellen haben gegenüber 90min bestätigt, dass Fußballdirektor Edu glaubt, dass die Gespräche bei allen drei Akteuren auf dem richtigen Weg sind und dass die neuen Arbeitspapiere bis Januar unterzeichnet werden können.

