Neuer Borussia-Vertrag? Gladbach-Kapitän Stindl denkt noch nicht ans Aufhören

Der Vertrag von Gladbach-Kapitän Lars Stindl läuft am Saisonende aus. Trotz seiner bereits 34 Jahre will Stindl gerne bei der Borussia verlängern. Am Sonntag gegen den SC Freiburg steht der Offensivspieler wohl in der Startelf und ersetzt Alassane Plea.

Mit 34 Jahren befindet sich Gladbachs Kapitän Lars Stindl im Herbst seiner Karriere. Angesichts seines auslaufenden Vertrags stellt sich die Frage, wie es mit dem Offensivspieler weitergeht. Stindl selbst würde seine Karriere gerne fortsetzen - am liebsten bei seinem Herzensklub am Niederrhein.

Auf Nachfrage der Bild-Zeitung, ob seine Bundesligakarriere nach dieser Saison zu Ende gehe, antwortete Stindl: "Gute Frage! Ich habe vor dieser Saison eine riesige Freude verspürt, ich habe ein richtig gutes Körpergefühl. Ich habe die Überzeugung, dass ich noch das ein oder andere Jahr Bundesliga spielen kann."

Auch daran, dass er am liebsten bei der Borussia bleiben möchte, ließ der elffache deutsche Nationalspieler keinen Zweifel und schließt einen Vereinswechsel aus. "Nein, es gibt keinen Grund, noch einmal etwas zu verändern. Ich habe vor über sieben Jahren eine bewusste Entscheidung getroffen und bereue diese zu keiner Sekunde", betonte der ehemalige Hannoveraner. "Borussia ist ein ganz besonderer Verein für mich geworden und wird es, egal, was passiert, auch immer bleiben."

Dennoch spekuliert die Bild, dass der ehrgeizige Rechtsfuß in Sachen Vereinswechsel noch einmal umdenken könnte, sollte die erhoffte Vertragsverlängerung bei der Borussia nicht zustande kommen. Eine Entscheidung werde wohl erst im nächsten Frühjahr fallen.

Eine Gelegenheit, um Argumente in eigener Sache zu sammeln, bietet sich dem Borussia-Kapitän am kommenden Sonntag in Freiburg, wo er aller Voraussicht nach den verletzten Alassane Plea (Muskelfaserriss) ersetzen wird. Nachdem er selbst mehrere Wochen wegen einer Faszien-Verletzung im linken Oberschenkel gefehlt hatte, war Stindl am vergangenen Spieltag in Mainz zum ersten Mal in dieser Bundesligasaison zum Einsatz gekommen.

