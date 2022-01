Neuer Vertrag! FC Bayern bindet Supertalent Paul Wanner

Paul Wanner bleibt dem FC Bayern München erhalten, nachdem er seinen Vertrag beim Rekordmeister verlängert hat.

Rekordmeister FC Bayern München hat sein Supertalent Paul Wanner langfristig an den Klub gebunden und den 16-Jährigen mit einem Profivertrag ausgestattet. Dies gab der FCB am Montagabend offiziell bekannt.

"Wir sind sehr froh, dass Paul Wanner seine sehr gute Entwicklung beim FC Bayern fortsetzt", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Paul hat im Training bei den Profis gezeigt, dass er mit seinem Talent die Chance hat, in unsere Mannschaft hineinzuwachsen. Dass er schon mit 16 Jahren in der Bundesliga eingesetzt wurde, bestätigt seine Klasse, aber auch die exzellente Arbeit, die am Campus des FC Bayern geleistet wird."

Paul Wanner ist jüngster Bundesligaspieler der Bayern

Wanner avanierte zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Klubs, der je in der Bundesliga zum Einsatz gekommen war.

"Ich bin unglaublich stolz und glücklich, heute meinen ersten Vertrag beim FC Bayern unterschrieben zu haben", freute sich Wanner über die Verlängerung der Zusammenarbeit. "Mein Kindheitstraum ist wahr geworden. Seit meinem 12. Lebensjahr spiele ich beim FC Bayern und wollte hier immer Profi werden."

Zuletzt hatte es auch einige Spekulationen um einen Abschied Wanners gegeben, da sein Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre.