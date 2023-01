Newcastle United bereitet ein Angebot für Evertons Offensivstar Anthony Gordon vor, wie 90min erfuhr. Aber auch Chelsea beobachtet die Situation weiterhin.

Newcastle United bereitet ein Angebot für Evertons Offensivstar Anthony Gordon vor, wie 90min erfuhr. Aber auch Chelsea beobachtet die Situation weiterhin.

90min hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass Everton bereit sei, sich Angebote für den 21-jährigen Stürmer anzuhören, nachdem man sich nicht auf eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2025 laufenden Vertrags einigen konnte.

Wie 90min erfuhr, hat Newcastle seine Hausaufgaben in Bezug auf Gordon gemacht und ist mit den Scoutingsberichten, die über ihn vorliegen, zufrieden. Magpies-Coach Eddie Howe hat bereits verraten, dass er gerne etwas Premier-League-Erfahrung in seinem Kader hätte, welche Gordon mit über 60 Spielen in der höchsten englischen Spielklasse bieten würde.

Everton muss in diesem Monat ein paar Einnahmen generieren, um seinen Kader mit Spielern wie Arnaut Danjuma zu verstärken. Gordon ist einer von denen, der ordentlich Geld einbringen könnte.

Der Youngster war im Sommer bereits im Visier des FC Chelsea gewesen, der damals mehrere Angebote für den Engländer abgegeben hatte. 90min hat erfahren, dass das Interesse weiterhin besteht und die Blues die Entwicklungen rund um den Spieler verfolgen.

Chelsea und Newcastle auch an Onana interessiert

Interessanterweise ist Gordon nicht der einzige Spieler des FC Everton, um den sich Newcastle und Chelsea ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, denn 90min hat erfahren, dass sich beide Klubs auch für Mittelfeldspieler Amadou Onana interessieren.

Der 21-jährige Belgier kam erst im Sommer für 33 Millionen Pfund aus Lille zu Everton und hat in der schwierigen ersten Saisonhälfte überzeugt.

Alles zu Chelsea bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Newcastle bereitet Angebot für Everton-Star vor - auch Chelsea mit Interesse veröffentlicht.