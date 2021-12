Newcastle United: Wird Sven Botman der neue Abwehrchef?

ONLY GERMANY Sven Botman Netherlands U21

Die Magpies müssen dringend ihre Abwehr stabilisieren. Womöglich kommt zu diesem Zweck Sven Botman aus Lille.

Der abstiegsbedrohte englische Erstligist Newcastle United strebt im Januar einen Transfer des niederländischen U21-Nationalspielers Sven Botman vom Ligue-1-Meister OSC Lille an. Das berichtet der Guardian. Demnach genieße eine Verpflichtung des Innenverteidigers "Priorität", um die wackelige Defensive zu stabilisieren.

Botman gilt als großes Talent. 2020 kam er für acht Millionen Euro Ablöse aus der Reserve von Ajax Amsterdam nach Lille. Bei den Doggen entwickelte er sich prächtig und gewann mit ihnen überraschend im Sommer die Meisterschaft.

Newcastle United: Botman steht in Lille bis 2025 unter Vertrag

Der Vertrag des 21-Jährigen läuft noch bis 2025. Auch bei der AC Milan soll er ein Kandidat sein, dort ist man auf der Suche nach einem Ersatz für den schwer am Knie verletzten Simon Kjaer. Laut Guardian wären umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro nötig, um Botman im Winter loszueisen. Lille könne gar eine Ablöse in Höhe von umgerechnet 47 Millionen Euro für den Stammspieler (15 Einsätze in dieser Saison) fordern.

Geld, das Newcastle nach der Übernahme durch einen saudi-arabischen Staatsfonds vor wenigen Monaten zweifellos hat. Allerdings kriselt der Traditionsverein sportlich und liegt aktuell in der Premier League auf einem Abstiegsplatz. Auch, weil die Abwehr schwach ist und mit 34 Gegentoren die meisten der Liga schluckte.

Newcastles neuer Trainer Eddie Howe will nun nicht nur Botman verpflichten, sondern auch Offensivspieler Jesse Lingard von Manchester United holen. Der Flügelflitzer ist im kommenden Sommer vertragslos, wird aber auch von West Ham gejagt.