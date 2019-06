Schwere Vorwürfe gegen Fußballstar Neymar. Der Brasilianer angetrunken eine 27-Jährige in einem Pariser Hotel vergewaltigt haben. Neymar reagierte mit einer Instagram-Story auf die Vorwürfe. „Wegen einer Erpressung bin ich gezwungen, mein Leben und meine Familie bloßzustellen“, schrieb der Nationalspieler zu seinem Statement. Im knapp siebenminütigen Video nimmt der 27-Jährige Stellung zur verhängnisvollen Nacht: Wer mich kennt, der kennt meinen Charakter und meine Art und weiß, dass ich so etwas niemals tun würde. „Was an dem Tag passiert ist, war eine Beziehung zwischen Mann und Frau, in den privaten vier Wänden, etwas, was mit jedem Paar passiert“, Neymar ist sichtlich geschockt über die Vorwürfe. Um seine Unschuld zu beteuern, teilt er den gesamten Chat-Verlauf mit der unbekannten Frau - ein Striptease der Intimsphäre. Auch am Tag nach der vermeintlichen Vergewaltigung habe sich Neymar ganz normal mit der Frau ausgetauscht. Vor wenigen Tagen soll ein Anwalt aus Sao Paulo mit der Verbreitung der Vergewaltigungsvorwürfe gedroht haben - wenn nicht eine bestimmte Summe gezahlt würde. Der Vorfall soll sich am 15. Mai in einem Hotel nahe des Arc de Triomphe zugetragen haben. Die Frau, deren Identität noch geheim gehalten wird, hat erst Ende Mai in Sao Paulo Strafanzeige gegen den Saint-Germain-Stürmer erstattet.