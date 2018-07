Nico Kovac ist bei Bayern München ein alter Bekannter. Von 2001 bis 2003 war er beim deutschen Rekordmeister als Spieler aktiv. Am Montag wurde er bei den Bayern offiziell als neuer Trainer vorgestellt. Kovac, der zuletzt als Trainer von Eintracht Frankfurt das Pokalfinale in Berlin gegen die Bayern gewonnen hatte, wollte sich auf kein Saisonziel festlegen lassen. Natürlich will er aber mit seiner Mannschaft viel erreichen: "Das mit den Zielen ist immer so eine Geschichte. Es ist mir ganz klar, was erwartet wird, aber mein Ziel geht in erster Linie dahin, ich möchte versuchen, mit meinem Trainerteam, und das ist mir ganz wichtig, mit meinem Trainerteam, wir wollen versuchen, dass wir jeden Einzelnen besser machen. Ob das jetzt technisch-taktischer Natur ist oder auch konditioneller Natur oder physischer Natur ist, denn man kann überall noch etwas herausholen. Und wenn wir es schaffen, in jedem dieser Segmente etwas rauszuholen, dann sehe ich schon die Möglichkeit, dass wir den einen oder anderen Pokal mitnehmen können." Dass die Nationalspieler der Bayern mit einem WM-Misserfolg zurück nach München kommen, sieht Kovac nicht als Problem. "Wenn sie erfolgreich sind und als Weltmeister irgendwo hinkommen oder zurückkommen, dann die Leute wieder zu motivieren - ich denke, das ist sehr viel schwieriger. Jetzt ist etwas passiert, womit keiner gerechnet hat, selbst die Spieler nicht, die Enttäuschung ist da, das werden sie aber im Urlaub vergessen und dann bin ich davon überzeugt, dass sie am ersten Training genauso motiviert sind, wie ich das erwarte. Wir haben Ziele, wir wollen uns verbessern, ich erwarte dort absolute Leidenschaft, Ehrgeiz, Fortschritt und das werden die Spieler auch erreichen. Sie sind nicht umsonst hier schon jahrelang." Bisher habe er außer mit Robert Lewandowski nur noch mit Manuel Neuer gesprochen, verriet Kovac. Er freue sich, mit der Arbeit beginnen zu können. Dabei wird er auch mit Serge Gnabry planen können. Nach einem Jahr in Hoffenheim soll Gnabry in dieser Saison die Bayern-Offensive verstärken.