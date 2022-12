Niederlande gegen Argentinien: Übertragung, Stream, Team-News & Aufstellungen

Alle Infos zum WM-Viertelfinalspiel Niederlande - Argentinien im Überblick zusammengefasst.

Im WM-Viertelfinale stehen sich am Freitagabend die Niederlande und Argentinien gegenüber. Oranje ist bei der Endrunde in Katar noch ungeschlagen und setzte sich im Achtelfinale gegen die USA mit 3:1 durch. Die Argentinier um Superstar Lionel Messi feierten nach der Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien drei Siege und schalteten in der Runde der letzten 16 Australien (2:1) aus.



Alles Wissenswerte zum WM-Viertelfinalspiel gibt es hier auf einen Blick.

Wo spielt Niederlande vs. Argentinien?

Spielort: Lusail

Stadion: Lusail Iconic Stadium

Datum: 9. Dezember 2022

Anpfiff: 20 Uhr

Wo wird Niederlande Nationalmannschaft gegen Argentinien Nationalmannschaft übertragen?

Deutschland: ARD, Magenta TV

Österreich: ORF 1

Schweiz: SRF zwei

Niederlande - Argentinien: Direkter Vergleich

Niederlande: 4 Siege

Argentinien: 3 Siege

Unentschieden: 2

Aktuelle Formkurve (letzte 5 Spiele)

Niederlande: S S U S S

Argentinien: S N S S S

Niederlande Team-News

Bondscoach Louis van Gaal steht für das Viertelfinale aller Voraussicht nach der gesamte Kader zur Verfügung.

Niederlande: Voraussichtliche Aufstellung gegen Argentinien

Niederlande Startelf (3-4-1-2): Noppert - Timber, van Dijk, Ake - Dumfries, de Roon, F. de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay



Bank: Bijlow, Pasveer, Frimpong, Malacia, de Ligt, de Vrij, Taylor, Koopmeiners, Berghuis, Bergwijn, Janssen, Lang, Simons, L. de Jong, Weghorst

Argentinien Team-News

Alejandro Gomez musste im Achtelfinale angeschlagen ausgewechselt werden. Angel Di Maria (Oberschenkelprobleme) konnte gegen Australien überhaupt nicht mitwirken. Ob das Duo gegen die Niederlande zur Verfügung stehen wird, bleibt abzuwarten.

Argentinien: Voraussichtliche Aufstellung gegen die Niederlande

Argentinien Startelf (3-5-2): E. Martinez - Romero, Otamendi, Li. Martinez - Molina, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Acuna - Messi, Alvarez



Bank: Armani, Rulli, Foyth, Tagliafico, Montiel, Paredes, Pezzella, Palacios, Correa, Almada, Rodriguez, Dybala

