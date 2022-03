Eine Stunde hui, doch im zweiten Durchgang gerät die deutsche Mannschaft beim ersten Härtetest gegen die Niederlande unter Druck. Beim Testspiel in Amsterdam zeigte sich: Das Team ist auf einem guten Weg, hat aber noch viel Luft nach oben.

Hansi Flicks Siegesserie ist gerissen, aber der Glaube an eine erfolgreiche Fußball-WM bleibt bestehen. Nach einem lange dominanten Auftritt im Prestigeduell mit Erzrivale Holland war das 1:1 (1:0) in Amsterdam am Ende ein gerechtes Ergebnis. Nach dem 43. Länderspieltor von Thomas Müller (45.+1) hätte David Raum gleich nach der Pause bei einer Großchance auf 2:0 erhöhen können.

Schiedsrichter nimmt Elfer gegen Deutschland zurück

Als die Niederländer dann aufdrehten, brauchte die deutsche Mannschaft auch Glück. Kurz nach dem Ausgleich durch Steven Bergwijn (68.) nahm der englische Schiedsrichter Craig Pawson nach Videobeweis etwas glücklich einen Foulelfmeter zurück. Thilo Kehrer hatte Hollands Angreifer Memphis Depay im Strafraum beim Klärungsversuch am Fuß getroffen. Das Unentschieden war am Ende glücklich.

Auch wenn Flick in seinem neunten Spiel als Bundestrainer erstmals keinen Sieg bejubeln konnte, kann er der Auslosung der WM-Gruppen an diesem Freitag in Katars Hauptstadt Doha entspannt entgegenblicken. Vier Jahre nach dem Vorrunden-Aus in Russland muss das DFB-Team auch eine schwere Gruppe nicht fürchten.

Beim ersten großen WM-Test vor rund 50 000 Zuschauern steckte das deutsche Team auch hochkarätige Ausfälle lange weg. So fehlten aus dem Bayern-Block in Kimmich, Goretzka, Süle und Gnabry vier potenzielle Stammkräfte. Flick kreierte neue Optionen wie die U21-Europameister Nico Schlotterbeck und David Raum in der Abwehr oder Jamal Musiala. Das Bayern-Talent spielte auf der Kimmich-Position im defensiven Mittelfeld frech auf und bereitete auch das Tor von Müller vor. Der 32-Jährige zog in der ewigen DFB-Torschützenliste mit Ehrenspielführer Uwe Seeler gleich.