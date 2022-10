Nur ein Trainertalent? Nagelsmann reagiert auf Rummenigge-Aussagen

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat im Anschluss an das 2:2 in Dortmund auf die jüngsten Aussagen von Karl-Heinz-Rummenigge reagiert. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende hatte Nagelsmann als "Trainertalent" bezeichnet.

Nach dem Topspiel gegen den BVB stand Julian Nagelsmann am Sky-Mikrofon Rede und Antwort. Der Bayern-Coach behielt nach dem Last-Minute-Ausgleich die Fassung, bezeichnete das 2:2 als gerechtes Ergebnis und ärgerte sich über den nicht-gegebenen Platzverweis für Dortmunds Jude Bellingham.

Sky-Moderator Sebastian Hellmann befragte Nagelsmann aber nicht nur zum Duell gegen BVB, sondern nahm auch Bezug zu den jüngsten Aussagen des langjährigen Münchner Vorstandsbosses Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge hatte unter der Woche gegenüber BR 24 Sport davon gesprochen, dass Nagelsmann "ein großes Trainertalent, [...] ein junger Trainer" sei, "der noch seine Erfahrungen machen" müsse. Der Druck bei einem Kaliber wie dem Rekordmeister sei "nicht ganz so einfach", erklärte Rummenigge weiter.

"Nervt Sie das?"

Hellmann wollte von Nagelsmann wissen, wie er zu dieser Beurteilung stehe. Wörtlich fragte der Sky-Journalist: "Sie sind der Trainer mit den zweitmeisten Spielen in der Bundesliga, haben im CL-Halbfinale gespielt und dann kommt ein Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview und sagt, Sie seien ein Trainertalent. Nervt Sie das?"

Nagelsmann ließ zwar durchblicken, dass ihn die Aussagen durchaus stören, reagierte insgesamt aber besonnen. Zunächst erwiderte der Bayern-Trainer, dass Rummenigge mit seiner Einschätzung nicht allein sei: "Das sagen alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge."

Auf Hellmanns Nachfrage, ob Sportvorstand Hasan Salihamdzic auch glaube, dass er lediglich ein Trainertalent sei, antwortete Nagelsmann: "Weiß ich nicht [...]. In meinen Augen sagen es jedenfalls zu viele." Dennoch fügte er hinzu: "Ich bin auch ein Trainertalent, da bin ich auch stolz drauf."

Ob er nicht mehr sei als das, wollte Hellmann abschließend wissen. "Weiß ich nicht. Das beurteilen ja immer andere. Ich gebe jeden Tag mein Bestes, das weiß ich. Alles andere sollen andere bewerten", fasste Nagelsmann seine Haltung zu der Thematik zusammen.

Am Sonntagmorgen stellte Rummenigge bei Bild-TV schließlich klar: "Das war ein Lob und überhaupt keine Kritik. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass es in einen negativen Zusammenhang gesetzt wird. Talent bedeutet nichts anderes, als dass jemand über großes Potenzial verfügt. Dieses große Potenzial sieht man doch bei ihm in der Handschrift der Mannschaft."

