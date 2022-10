Offiziell: Atletico verpflichtet Antoine Griezmann fest. Der Stürmer hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Die Rojiblancos zahlen wohl 20 Millionen Euro Ablöse.

Atletico Madrid hat am Montagnachmittag bestätigt, was die Spatzen längst von den Dächern pfiffen: Der von Barça ausgeliehene Antoine Griezmann wird fest verpflichtet. Bei den Rojiblancos hat der Angreifer bis 2026 unterschrieben.

Barça-Coach Xavi hatte am Samstag bereits eine Einigung bei Griezmann verkündet. Atletico hatte sich beim Leih-Deal eine Kaufoption in Höhe von 40 Millionen Euro gesichert, wollte diese Summe aber nicht aufbringen. Da die Option ab einer gewissen Anzahl von Einsätzen von mehr als 30 Minuten automatisch gegriffen hätte, wurde Griezmann in der laufenden Saison meist erst nach der 60. Minute eingewechselt.

Wegen der Klausel lagen Atletico und Barça zuletzt im Streit. Nun konnte eine vorzeitige Einigung erzielt werden. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, liegt diese bei einer Ablöse von 20 Millionen Euro, mit der offenbar beide Klubs leben können.

Alles zur La Liga bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Offiziell: Atletico verpflichtet Antoine Griezmann fest - Vertrag bis 2026 veröffentlicht.