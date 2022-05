Offiziell: Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern

Manuel Neuer bleibt bis 2024 beim FC Bayern. Am Montag gab der Rekordmeister die Vertragsverlängerung mit dem Kapitän bekannt.

"Manuel Neuer ist der beste Torwart der Welt und setzt seit Jahren international Maßstäbe. Es ist eine enorme Leistung, über so einen langen Zeitraum so konstant Weltklasse abzurufen. Wir sind sehr glücklich, seinen Vertrag verlängert zu haben. Manuel ist eine der prägenden Figuren in der Geschichte des FC Bayern", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Mehr in Kürze.