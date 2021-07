Offiziell: Marseille leiht Romas Cengiz Ünder aus

Nach der misslungenen Leihe zu Leicester versucht sich Cengiz Ünder beim nächsten Klub. Die AS Rom verleiht den Türken nach Frankreich.

Die AS Rom hat Cengiz Ünder an Olympique Marseille verliehen. Das bestätigten die Franzosen am Sonntagnachmittag offiziell. Der türkische Nationalspieler wird damit die kommende Saison bei OM verbringen, das 500.000 Euro Gebühr für das Geschäft bezahlt.

Gleichzeitig ist auch eine Kaufverpflichtung in den Vertrag aufgenommen worden, die unter bestimmten, nicht näher definierten Bedingungen greift. Für 8,4 Millionen Euro Ablöse kann Marseille Ünder dann fest verpflichten. Die Roma erhält außerdem eine Gewinn-Beteiligung bei einem möglichen Weiterverkauf durch OM in Höhe von 20 Prozent.

Ünder-Leihe nach Leicester kein Erfolg

Ünder war bereits in der vergangenen Saison von der Roma verliehen worden: Bei Leicester City in der Premier League kam er allerdings auch nicht wie gewünscht zum Zug, sodass die Foxes die vereinbarte Kaufoption nicht zogen und den Flügelspieler wieder zurückschickten.

In Marseille ist Ünder nach Gerson (Flamengo) und Konrad De La Fuente (FC Barcelona) der dritte Neue. Er wird mit der Trikotnummer 17 auflaufen, die zuvor die aktuellen Bayern-Spieler Bouna Sarr und Michael Cuisance getragen hatten.