Manchester City hat offiziell bekannt gegeben, dass Pep Guardiola einen neuen Vertrag bis 2025 unterzeichnet hat.

Der aktuelle Vertrag des Spaniers wäre am Ende der laufenden Saison ausgelaufen, und er hatte oft angedeutet, dass er bis dahin warten würde, bevor er sich über seinen nächsten Schritt entscheidet.

City bestätigte jedoch am Mittwoch, dass Guardiola einen neuen Vertrag im Etihad Stadium unterschrieben hat.

"Ich freue mich sehr, weitere zwei Jahre bei Manchester City zu bleiben", sagte Guardiola. "Ich kann mich nicht genug bei allen im Verein bedanken, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Ich bin glücklich und fühle mich hier wohl. Ich habe alles, was ich brauche, um meine Arbeit so gut wie möglich zu machen."

"Ich weiß, dass das nächste Kapitel dieses Vereins im nächsten Jahrzehnt großartig sein wird. Das ist in den letzten zehn Jahren passiert, und das wird auch in den nächsten zehn Jahren passieren, weil dieser Verein so stabil ist."

"Vom ersten Tag an habe ich gespürt, dass ich hier etwas Besonderes bin. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir gemeinsam mehr erreichen können, und deshalb möchte ich bleiben und weiter um Trophäen kämpfen."

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Offiziell: Pep Guardiola verlängert bei Manchester City veröffentlicht.